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Британский генерал усомнился в эффективности поставок истребителей Киеву

Экс-глава ВС Британии: передача Киеву истребителей не изменит ход конфликта на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Передача Украине британских истребителей не сможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе. Об этом в интервью TalkTV заявил бывший командующий Вооруженными силами Соединенного Королевства Ричард Бэрронс.

«Даже если бы мы все передали реактивные самолеты сегодня, они бы не изменили сразу ход боев на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года», — сказал он.

Генерал также отметил, что западные страны не торопятся передавать Украине авиацию, потому что боятся дальнейшей эскалации конфликта и вовлечения в него стран НАТО.

На этой неделе состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. В ходе встречи он попросил британские власти передать Киеву дальнобойное оружие и истребители.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить возможность отправки Украине истребителей, пишет Daily Mail со ссылкой на представителя премьера.

Министр обороны рассмотрит, какие истребители могут быть поставлены, но уже понятно, что «это долгосрочное решение», уточнил собеседник издания.

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МИД России уже осудил возможную отправку Украине военной авиации. Посольство России в Лондоне заявило, что передача Киеву истребителей будет иметь «военно-политические последствия для европейского континента и всего мира».

Теги
Великобритания Ричард Брэнсон истребители Украина Военная операция на Украине
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