Bloomberg узнал о просьбе Франции ужесточить санкции против ЧВК «Вагнер»

Париж предложил ввести санкции против компаний и физлиц, связанных с ЧВК «Вагнер», рассказал собеседник агентства. Первые санкции против организации ЕС ввел более года назад

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Франция настаивает на расширении санкций против ЧВК «Вагнер» в следующем, 10-м пакете ограничительных мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

В санкционные списки предлагается внести физических и юридических лиц, которых считают причастными к ЧВК, уточнил один из собеседников агентства.

Евросоюз впервые ввел санкции против ЧВК «Вагнер» около года назад — в декабре 2021 года. Меры были введены, в частности, против Дмитрия Уткина, которого в документе назвали основателем и командиром организации, «наемника ЧВК Вагнера» Станислава Дычко, «ключевая фигура в командной структуре группы Вагнера» Валерия Захарова и «исполнительный директор ЧВК Вагнера» Андрей Трошев.

В конце января американский Минфин признал ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией и ввел против организации, связанных с ней структур и основателя Евгения Пригожина ограничительные меры. В Белом доме поясняли, что США считают организацию «представляющей трансконтинентальную угрозу», в том числе из-за «продолжающейся серьезной преступной деятельности». В Госдепартаменте в январе заявляли о обеспокоенности действиями ЧВК «Вагнер», в частности, по вербовке бойцов в Сербии.

Новые санкции планируют ввести в Евросоюзе к 24 февраля — годовщине начала военной операции России на Украине. Источники Bloomberg рассказывали, что новый пакет мер будет нацелен на ограничение сектора БПЛА и используемой в военно-промышленном комплексе продукции двойного назначения.