Президент Мексики захотела наладить отношения с США после угроз Трампа

Шейнбаум после угроз Трампа взяться за мексиканские наркокартели отправила в США министра иностранных дел на переговоры с Рубио. После операции в Венесуэле она указала на желание Мексики наладить диалог с США

Клаудия Шейнбаум и Дональд Трамп (Фото: Mandel Ngan / Getty Images)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала к более тесной координации с США в вопросах безопасности после угроз американского лидера Дональда Трампа атаковать мексиканские наркокартели на суше. Об этом пишет Bloomberg.

Она направила министра иностранных дел Мексики Хуана Рамона де ла Фуэнте на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио о дальнейшем улучшении двусторонних отношений.

Шейнбаум напомнила, что страны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. «Мы хотим еще больше укрепить отношения и убедиться, что они располагают той информацией, которую мы предоставляем о количестве конфискованных лабораторий», — подчеркнула мексиканский лидер на брифинге.

Вместе с этим Шейнбаум заявила, что не верит во вторжение США в Мексику. «Я не думаю, что стоит воспринимать эти слова всерьез», — считает она. Говоря о ситуации в Венесуэле, президент Мексики указала на недопустимость «вмешательства во внутренние дела других стран», передает портал Investing.

Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч накануне отмечал, что с конца 2024 года мексиканские силовики ликвидировали в стране около 1,9 тыс. лабораторий по производству метамфетамина. По его словам, это стало серьезным ударом по финансам преступных группировок.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатом удалось почти полностью перекрыть морской маршрут доставки наркотиков в страну из Венесуэлы, теперь стоит задача сделать невозможными поставки наркотиков по суше из Мексики. По его словам, США уничтожили почти все катера с наркотиками, которые выходили из Венесуэлы, и сейчас в этом районе катера боятся выходить даже на ловлю рыбы.

В ноябре президент США заявил, что «недоволен» Мексикой, и не исключил, что мог бы нанести удары по территории страны. «Мы должны сделать все что угодно, чтобы остановить поток наркотиков», — сказал Трамп.

Тогда же NBC сообщал, что администрация Трампа планирует наземные операции на территории Мексики. По словам источников телеканала, в рамках нее американские войска с помощью беспилотников собираются атаковать нарколаборатории, а также членов и главарей наркокартелей. На фоне этого МИД Мексики вызвал посла США Рональда Джонсона. Позже в ведомстве пояснили, что встреча прошла «в атмосфере дружелюбия».

После прихода к власти на второй президентский срок Трамп предпринял активные действия против наркотрафика. США регулярно сообщали об уничтожении катеров наркоторговцев, направлявшихся в США. Одним из главных каналов морского трафика наркотиков Вашингтон называл Венесуэлу. В США еще в 2020 году предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в «наркотерроризме». 3 января 2026 года Мадуро в результате военной операции был захвачен и вывезен в США для дальнейшего судебного процесса. После этого Трамп не исключил аналогичного сценария и для Колумбии.