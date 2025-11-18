 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что не против ударов по Мексике

Трамп не исключил, что мог бы нанести удары по Мексике из-за наркокартелей
Президент США заявил, что «недоволен» Мексикой, и не исключил, что мог бы нанести удары по территории страны

Президент США Дональд Трамп не исключил, что мог бы нанести удары по Мексике, его слова приводит Bloomberg.

«Меня это устраивает, мы должны сделать все что угодно, чтобы остановить поток наркотиков», — сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности нанесения ударов по территории страны.

Американский лидер подчеркнул, что «недоволен» Мексикой. Он «был бы горд» принятием военных мер для пресечения потока наркотиков, но сначала в случае такого решения обратится в конгресс, пояснил глава Белого дома. «И демократы, и республиканцы, если они не сумасшедшие, согласятся, а демократы немного сумасшедшие», — утверждает Трамп.

В то же время на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио говорил, что США «теснее, чем когда-либо» сотрудничают с Мексикой в борьбе с наркотрафиком и что администрация Трампа не планирует «односторонних действий» в отношении страны или развертывания войск.

Республиканец также упомянул «фабрики по производству кокаина в Колумбии». «В Колумбии есть кокаиновые фабрики. Уничтожил бы я эти фабрики? Лично я был бы горд это сделать», — заверил президент. «Я не говорю, что сделаю это, но я был бы горд», — добавил он.

WSJ рассказала об обратном эффекте от борьбы Трампа с наркотрафиком
Политика
Фото:Pete Hegseth / X

США внесли несколько мексиканских наркокартелей в список иностранных террористических организаций. В начале ноября NBC сообщал, что администрация Трампа планирует наземные операции на территории Мексики. По словам источников телеканала, в рамках нее американские войска с помощь беспилотников собираются атаковать нарколаборатории, а также членов и главарей наркокартелей.

На фоне ударов американских военных по судам, которые Вашингтон считает связанными с перевозкой наркотиков, в конце октября МИД Мексики вызвал посла США Рональда Джонсона. «В атмосфере дружелюбия стороны сошлись во мнении, что главным приоритетом является спасение человеческой жизни на море, а также полное уважение национального суверенитета, подтверждая приверженность взаимопониманию и сотрудничеству, которые исторически характеризовали отношения между двумя странами», — заявило по итогам беседы ведомство.

