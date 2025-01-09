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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС рекомендовали избегать полетов над Москвой и Петербургом

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Военная операция на Украине
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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Европейский регулятор после крушения самолета AZAL рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над рядом российских регионов
Фото: belkos / Shutterstock
Фото: belkos / Shutterstock

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило рекомендации для авиакомпаний, чтобы «обеспечить максимальную безопасность полетов» над Россией в условиях продолжающегося конфликта Москвы и Киева.

Регулятор выпустил директиву, в которой призвал воздержаться от полетов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.  Рекомендации действуют до 31 июля 2025 года, они касаются авиакомпаний из стран-членов EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз.

В EASA объяснили решение тем, что видят риски ошибки при координации военных и гражданских служб, и ошибочной идентификации.

В EASA напомнили, что сейчас ни одна компания из ЕС не выполняет полеты над Россией (страна закрыла для них воздушное пространство в феврале 2022 года в ответ на аналогичные меры против российских самолетов), в отличие от ряда перевозчиков из третьих стран.

Какие авиакомпании приостановили полеты в некоторые города России
Бизнес
Фото:Алексей Кузнецов / Shutterstock

РБК направил запрос в Росавиацию.

Обновленные рекомендации были выпущены после крушения в Актау самолета Embraer E190 «Азербайджанских Авиалиний», который утром 25 декабря направлялся из Баку в Грозный. На борту были 72 человека — граждане России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана, из них 38 погибли.

Российский президент Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». В Кремле по итогам их телефонного разговора сообщили, что борт пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО. В аэропорту Грозного в это время действовал план «Ковер», рассказывали в Росавиации.

По словам Алиева, самолет потерял управление из-за средств радиоэлектронной борьбы и был поврежден огнем с земли; стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно, отмечал он. Вина за смерть пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации», заявил Алиев и потребовал от России публичных извинений и компенсации.

После катастрофы несколько перевозчиков из Казахстана, Израиля, ОАЭ, Азербайджана и Туркменистана приостановили часть полетов в российские города.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Герман Костринский
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