Какие авиакомпании приостановили полеты в некоторые города России

Перевозчики из Казахстана и ОАЭ приостановили часть полетов по российским маршрутам, этому предшествовало крушение самолета, следовавшего из Баку в Грозный

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В конце декабря три зарубежные авиакомпании ограничили выполнение рейсов в Россию или из России.

Azerbaijan Airlines (Азербайджан)

Полеты из Баку в десять российских городов (Грозный, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Волгоград) прекращены по решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана, объявила пресс-служба компании. В сообщении не уточнялось, сколько продлится ограничение. Там говорилось, что решение приняли с учетом «рисков, которые могут возникнуть в сфере безопасности полетов». РБК направил запрос в Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана.

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение два дня назад, 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный, дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также «плана Ковер», который требует немедленной посадки или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Авиакомпания сочла причиной «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также счел причиной «внешнее вмешательство». Кремль призывает опираться только на выводы следователей, занимающихся изучением крушения лайнера. «Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал преcc-секретарь президента Дмитрий Песков.

Qazaq Air (Казахстан)

Полеты по маршруту Астана — Екатеринбург приостановлены на месяц, с 28 декабря по 27 января. Рейсы в Омск и Новосибирск будут выполняться, поскольку они «соответствуют критериям оценки рисков» авиакомпании. «Возобновление полетов в Екатеринбург будет осуществлено по результатам переоценки рисков», — пояснила Qazaq Air.

Пассажиры отмененных рейсов смогут полностью вернуть средства за билет, им позволят бесплатно перебронировать полет на рейсы других авиакомпаний.

FlyDubai (ОАЭ)

Рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай отменены с 28 декабря по 5 января. Перевозчик объяснил решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда», — рассказали в АТОР. По сведениям ассоциации, изучается возможность пересадки туристов на самолеты других перевозчиков.

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