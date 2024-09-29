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Правящая партия признала проигрыш на парламентских выборах в Австрии

Канцлер Нехаммер признал, что его партия не смогла стать первой на выборах, и призвал сделать выводы. Лидер ультраправых Кикль сказал, что результаты выборов показывают желание австрийцев увидеть перемены
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

На выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии правящая Австрийская народная партия (ÖVP) не смогла одержать победу, заявил ее лидер и канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Kurier.

Он назвал задачей на будущее внимательно посмотреть, почему «радикализированные» получают больше поддержки, чем «сила середины», «голос разума».

По подсчетам телеканала ORF, на выборах победу одерживает ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), она может получить 29,2%. ÖVP может прийти второй с 26,3%. Третье место прочат Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) — 20,5%. Также в парламент пройдут либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») — 9,1% и «Зеленые» (Grünen) — 8,7%. Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) и Пивная партия (Bierpartei) не проходят четырехпроцентный порог — у каждой чуть более 2%.

По числу депутатов предварительное распределение выглядит следующим образом: у FPÖ 57 мест (+26), у ÖVP — 51 (-20), у SPÖ — 40 (без изменений), у NEOS — 18 (+3), у Grünen — 17 (-9). Всего в нижней палате 183 депутата.

Австрийские издания отмечают, что такой расклад приведет к трудностям с формированием большинства и правительства. Как пишет Heute, Нехаммер говорил, что не будет создавать коалицию с FPÖ под руководством ее лидера Герберта Кикля, но не исключал сотрудничество с самой партией. SPÖ исключала коалицию с ультраправыми, сообщает ORF.

Кикль, передает телеканал, заявил, что результаты выборов показывают, что в стране что-то не так и жители хотят перемен. Он также выразил готовность своей партии возглавить правительство.

К чему приведет победа ультраправых на выборах в Австрии
Политика
Герберт Кикль, лидер ультраправой Австрийской партии свободы

В созыве парламента, существовавшем до 2019 года, FPÖ и ÖVP были в коалиции, но она распалась, в стране пришлось проводить досрочные выборы. Победила ÖVP, она создала коалицию с «Зелеными».

Развал коалиции в 2019-м произошел из-за скандала вокруг предполагаемых связей австрийских ультраправых с российскими властями, получившего название «Ибицагейт». На основании сделанной в 2017 году на Ибице видеозаписи вице-канцлера и лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в готовности взять деньги у представителей российских бизнес-структур в обмен на согласие, чтобы те приобрели газету Kronen Zeitung и получили правительственные контракты в строительной сфере. В итоге Штрахе ушел в отставку с обоих постов, а скандал затронул и членов ÖVP — например, бывшего канцлера из ÖVP Себастьяна Курца.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австрия парламентские выборы ультраправые Карл Нехаммер
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