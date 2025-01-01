Пашинян предложил как основу политики идеологию «реальной Армении»

Политика Еревана должна строиться на основе идеологии «реальной Армении», это позволит обеспечить мир, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в новогоднем послании.

«Без идеологии реальной Армении реализация повестки мира невозможна... Это зависит не только от нашего народа и правительства, но я предлагаю обсудить и сконцентрироваться на своих действиях и словах, а не чужих. И это если не гарантия, то условие успеха», — сказал он (цитата по «Новости-Армения»).

«Реальная Армения» — это республика площадью 29 743 кв. км, уточнил Пашинян. Это значит, что речь идет о стране без территории Нагорного Карабаха, который находится под фактическим контролем Азербайджана. «Реальная Армения — инструмент для обеспечения безопасности, благополучия, счастья каждого гражданина, поддержки и развития идентичности и ничего более», — подчеркнул Пашинян.

Азербайджан взял Нагорный Карабах под контроль в результате военной операции 2023 года. Ереван и Баку ведут переговоры по урегулированию вопросов, связанных с этой территорией. В октябре 2024-го Пашинян заявил, что мирный договор согласован на 80–90%, готовы формулировки обоюдного признания территориальной целостности, взаимного отсутствия территориальных претензий и обязательств не выдвигать таких требований в будущем, а также установления дипломатических отношений.