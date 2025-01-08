В Армении назвали условие вывода российских пограничников

Чтобы сократить число российских пограничников на рубежах с Турцией, Еревану и Анкаре необходимо сначала наладить доверительные отношения, заявил глава МИД Армении

Фото: А. Корнющенко / РИА Новости

Сокращение российских пограничников на границе между Арменией и Турцией можно будет обсуждать с того момента, когда между этими странами установятся доверительные отношения. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что пограничники из России временно находились в аэропорту Звартноц и на границе с Ираном. Армения пользовалась их услугами до тех пор, пока не смогла следить за обстановкой на рубеже самостоятельно. «На каком-то этапе мы начали самостоятельно нести службу в Звартноце и на армяно-иранской границе. Если между Арменией и Турцией будет работающая и открытая граница, если будет доверие, мы сможем обсудить и рассмотреть и этот вопрос», — сказал он о возможном выводе российского контингента (цитата по ТАСС).

Пограничники ФСБ России также служат в Армении в Армавире, Арташате, Гюмри и Мегри.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между ними закрыта с 1993 года. Стороны неоднократно говорили о готовности к урегулированию, однако пока договориться о разблокировке границы им не удавалось. В феврале 2023 года, после землетрясения в Турции, страны вновь заявили о готовности к примирению.

Летом 2024 года армянский премьер Никол Пашинян и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что страны должны полностью урегулировать отношения без любых предварительных условий, их представители готовы работать в этом направлении.

В то же время Мирзоян добавил, что «турецкая сторона увязывает нормализацию армяно-турецких отношений с нормализацией армяно-азербайджанских отношений».

По словам Мирзояна, если бы «мы начали с противоположной стороны, то есть с нормализации отношений между Арменией и Турцией, то, возможно, это значительно облегчило бы процесс и оказало бы положительное влияние на нормализацию армяно-азербайджанских отношений».

В начале октября 2024 года на саммите СНГ в Москве Пашинян заявил о том, что «достаточно согласованного контента» и Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном «уже сейчас». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал, что договор будет подписан при согласовании всех пунктов.