Закупленный Канадой у США за $400 млн ЗРК NASAMS так и не прибыл на Украину

Украина так и не получила обещанный Канадой ЗРК NASAMS

В январе прошлого года власти Канады объявили о планах закупить у США ЗРК NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около $400 млн для дальнейшей передачи Украине. В Минобороны страны сообщили, что комплекс так и не был передан

ЗРК NASAMS (Фото: kongsberg.com)

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву. Об этом сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на Министерство обороны страны.

О планах закупить у США ЗРК NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около $400 млн для дальнейшей передачи Украине канцелярия канадского премьера сообщила 10 января прошлого года. В апреле 2023 года тогдашний министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ракетный комплекс уже «на пути» в Украину, однако, как отмечает Ottawa Citizen, это заявление оказалось ложным.

В Минобороны Канады изданию подтвердили, что NASAMS еще не прибыл на Украину и планы по передаче комплекса все еще в разработке.

ЗРК NASAMS — комплекс противовоздушной обороны средней дальности, его производят американская компания Raytheon совместно с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Комплекс предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами.

С начала конфликта на Украине президент Владимир Зеленский призывает западные страны помочь Киеву с поставками систем ПВО и иных видов вооружения.

Первые два комплекса NASAMS были переданы Украине Соединенными Штатами в октябре 2022 года. Они обошлись США в $182,2 млн, соответствующий контракт с Raytheon был заключен в конце августа. Впоследствии США неоднократно сообщали о поставках таких ЗРК Украине. В мае Вашингтон объявил о контракте на поставку Украине еще одного NASAMS за $285 млн.

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Российское Минобороны впервые отчиталось об уничтожении такого ЗРК в феврале 2023 года, который находился в ДНР. Президент Владимир Путин, говоря о поставках Украине западных систем ПВО, отмечал, что российские вооруженные силы их «пощелкают».