США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на закупку зенитно-ракетных систем на сумму более $182,2 млн, сообщило военное ведомство на сайте.

«На момент заключения контракта на Инициативу содействия безопасности Украины на 2022 финансовый год были выделены средства в размере $182 295 333», — сказано в сообщении.

Подрядчиком стало командование армии США по контрактам, которое находится в Алабаме.

Компания Raytheon производит ЗРК NASAMS, который представляет собой систему противооздушной обороны средней дальности. Он несет ракету класса «воздух-воздух». Как заявлено на сайте, комплекс позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и новые угрозы крылатых ракет.

NASAMS используют 12 стран, в том числе США, которые интегрировали ЗРК в систему противовоздушной обороны столичного национального региона,. Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

США начали поставлять оружие Украине из-за военных действий России, которые американские власти считают незаконными.

Читайте на РБК Pro Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Статьи Pro Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Прогнозы Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции Статьи Pro «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries Статьи

24 августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль сообщил, что страна согласовала еще один пакет помощи Киеву. В него вошли шесть дополнительных ракетных систем класса «земля-воздух» или комплексы NASAMS с боеприпасами, до 245 тыс. 55-миллиметровых артиллерийских снарядов для систем стандарта НАТО, до 65 тыс. 120-миллиметровых боеприпасов и до 24 контрартиллерийских радиолокационных станций.

Кроме того, США обещали поставить Украине беспилотные авиационные системы Puma или UAS и оборудование Scan Eagle для этих систем, противобеспилотные воздушные системы Vampire, ракетные системы с лазерным наведением и значительный объем финансирования для обучения, обслуживания и поддержки, чтобы Украина могла сохранить оборудование в бою.

Поставки должны начаться в следующие несколько месяцев и продолжиться в ближайшие годы.«Хотя многие из этих сил и средств не предназначены для непосредственного участия в сегодняшней борьбе, они сформируют костяк сильных украинских сил будущего, способных защищать Украину долгие годы», — заявлял замглавы Пентагона.