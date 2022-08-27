Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия Политика, 04:47
Bloomberg назвал сроки договоренности по ядерной сделке с Ираном Политика, 04:41
США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн Политика, 04:22
Прах актрисы «Зведного пути» Нишель Николс отправят на солнечную орбиту Технологии и медиа, 03:34
Участники конференции по ядерному оружию не согласовали итоговый документ Политика, 03:29
Зеленский сообщил об экспорте 1 млн т зерна в рамках продуктовой сделки Политика, 03:04
«Энергоатом» сообщил о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС Политика, 02:49
США назначат посла по особым поручениям в Арктике Политика, 02:27
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главу Института подготовки юридических кадров СБУ заподозрили в госизмене Политика, 02:18
МВФ призвал Центробанки мира жестко бороться с инфляцией в течение 5 лет Экономика, 01:59
Чехия cозовет экстренную встречу министров энергетики стран ЕС Экономика, 01:34
В RCC назвали имя вероятного соперника для победившего Шлеменко бойца Спорт, 01:00
Госдеп США попросил Россию освободить осужденного на 14 лет экс-дипломата Политика, 00:50
Захарова напомнила о российской поддержке Сербии в вопросе по Косово Политика, 00:33
Военная операция на Украине ,  

США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на закупку зенитно-ракетных систем на сумму более $182,2 млн, сообщило военное ведомство на сайте.

«На момент заключения контракта на Инициативу содействия безопасности Украины на 2022 финансовый год были выделены средства в размере $182 295 333», — сказано в сообщении.

Подрядчиком стало командование армии США по контрактам, которое находится в Алабаме.

Компания Raytheon производит ЗРК NASAMS, который представляет собой систему противооздушной обороны средней дальности. Он несет ракету класса «воздух-воздух». Как заявлено на сайте, комплекс позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и новые угрозы крылатых ракет.

NASAMS используют 12 стран, в том числе США, которые интегрировали ЗРК в систему противовоздушной обороны столичного национального региона,. Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Лита, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

WSJ узнала о планах США назначить генерала для миссии помощи Украине
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

США начали поставлять оружие Украине из-за военных действий России, которые американские власти считают незаконными.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи

24 августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль сообщил, что страна согласовала еще один пакет помощи Киеву. В него вошли шесть дополнительных ракетных систем класса «земля-воздух» или комплексы NASAMS с боеприпасами, до 245 тыс. 55-миллиметровых артиллерийских снарядов для систем стандарта НАТО, до 65 тыс. 120-миллиметровых боеприпасов и до 24 контрартиллерийских радиолокационных станций.

Кроме того, США обещали поставить Украине беспилотные авиационные системы Puma или UAS и оборудование Scan Eagle для этих систем, противобеспилотные воздушные системы Vampire, ракетные системы с лазерным наведением и значительный объем финансирования для обучения, обслуживания и поддержки, чтобы Украина могла сохранить оборудование в бою.

Поставки должны начаться в следующие несколько месяцев и продолжиться в ближайшие годы.«Хотя многие из этих сил и средств не предназначены для непосредственного участия в сегодняшней борьбе, они сформируют костяк сильных украинских сил будущего, способных защищать Украину долгие годы», — заявлял замглавы Пентагона.

Теги
США ЗРК Украина контракт закупка
Материалы по теме
Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд
Политика
Германия объявила о дефиците вооружений и риске поставок для Киева
Политика
Производитель Bayraktar исключил поставки России «за любые деньги»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter