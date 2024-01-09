Белгородский губернатор поручил чиновникам пройти курсы первой помощи

Губернатор Гладков распорядился, чтобы белгородские чиновники до конца января прошли курсы оказания первой помощи, поскольку обстановка в регионе остается напряженной. Позже обучат и представителей коммерческого сектора

Фото: Jens Schmitz / imageBROKER.com / Global Look Press

До конца января чиновники в Белгороде должны пройти курсы первой помощи, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Распоряжение касается «сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, работников бюджетных учреждений», уточнил он на оперативном совещании. Позже обучат и сотрудников коммерческого сектора.

Причиной такого решения стала напряженная обстановка в регионе. То, что это касается сотрудников органов муниципальной власти, губернатор объяснил так: «Большой охват, большое количество, наиболее дисциплинированные и ответственные сотрудники».

«Вопрос очень важный, и мы должны уже на другом уровне формировать навыки, о которых еще два года назад никто не помышлял. <...> Из-за того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, этот навык нужен всем», — заявил Гладков.

6 января Гладков сообщил, что в Белгороде возобновили проведение курсов оказания первой помощи. Это произошло на фоне продолжающихся обстрелов города.

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, число жертв достигло 25 человек, среди них — пятеро детей, еще более 100 человек получили ранения. Губернатор назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины».

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После этого в регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности, средства ПВО перехватывали снаряды. Гладков сообщил, что жители Белгорода могут уехать на окраину региона — в Старый Оскол или Губкин. Он добавил, что беженцев примут и в других регионах.

9 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что военные будут делать все, чтобы минимизировать вероятность ударов по Белгороду.