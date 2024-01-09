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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор поручил чиновникам пройти курсы первой помощи

Белгородский губернатор Гладков поручил чиновникам пройти курсы первой помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Гладков распорядился, чтобы белгородские чиновники до конца января прошли курсы оказания первой помощи, поскольку обстановка в регионе остается напряженной. Позже обучат и представителей коммерческого сектора
Фото: Jens Schmitz / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Jens Schmitz / imageBROKER.com / Global Look Press

До конца января чиновники в Белгороде должны пройти курсы первой помощи, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Распоряжение касается «сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, работников бюджетных учреждений», уточнил он на оперативном совещании. Позже обучат и сотрудников коммерческого сектора.

Причиной такого решения стала напряженная обстановка в регионе. То, что это касается сотрудников органов муниципальной власти, губернатор объяснил так: «Большой охват, большое количество, наиболее дисциплинированные и ответственные сотрудники».

«Вопрос очень важный, и мы должны уже на другом уровне формировать навыки, о которых еще два года назад никто не помышлял. <...> Из-за того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, этот навык нужен всем», — заявил Гладков.

В Белгороде на фоне обстрелов возобновили курсы первой помощи
Общество

6 января Гладков сообщил, что в Белгороде возобновили проведение курсов оказания первой помощи. Это произошло на фоне продолжающихся обстрелов города.

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, число жертв достигло 25 человек, среди них — пятеро детей, еще более 100 человек получили ранения. Губернатор назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины».

Белгород после обстрела. Фотографии
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После этого в регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности, средства ПВО перехватывали снаряды. Гладков сообщил, что жители Белгорода могут уехать на окраину региона — в Старый Оскол или Губкин. Он добавил, что беженцев примут и в других регионах.

9 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что военные будут делать все, чтобы минимизировать вероятность ударов по Белгороду.

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Белгород Вячеслав Гладков экстренная помощь чиновники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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