В Белгороде на фоне обстрелов возобновили курсы первой помощи

В Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера (5 января. — РБК) первые такие курсы на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде мы провели», — написал он в телеграм-канале. По его словам, подобные мероприятия проходят уже второй год.

Гладков добавил, что накануне, 5 января, в городе застелили 1,3 тыс. кв. м оконных конструкций, кровельные работы приостановили из-за непогоды, но 6 января их возобновят. Также из больниц выписали шесть пострадавших, всего под наблюдение врачей остаются 69 человек.

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, число жертв достигло 25 человек, среди них — пятеро детей, еще более 100 получили ранения. Гладков назвал этот обстрел «самыми тяжелыми последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины».

Повреждены более 100 автомобилей, 37 многоквартирных домов; повреждения выявили в 453 квартирах, нескольких частных домах, хозяйственных субъектах и социальных объектах, а также в торговых центрах и магазинах.

После этого в регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности, в последний раз — вечером 5 января. Гладков сообщил, что жители Белгорода могут уехать на окраину региона — в Старый Оскол или Губкин. Он добавил, что беженцев примут и в других регионах.