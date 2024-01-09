Песков заявил, что военные постараются снять угрозу ударов по Белгороду
Российские военные сделают все возможное, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов Белгорода, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, с тем чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться», — сказал Песков.
Говоря об обстрелах, он добавил, что «такое стало возможным», поскольку ВСУ «не гнушаются» бить по гражданским объектам и использовать кассетные боеприпасы. Именно для прекращения таких атак и продолжается военная операция, резюмировал Песков.
С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам.
Последний из них произошел вечером 8 января, когда система ПВО сбила 10 ракет РСЗО RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. При ударе пострадали три человека: женщина получила осколочные ранения спины, один мужчина был ранен в грудь, у другого – осколочные ранения рук и груди. Все они остаются в реанимации в тяжелом состоянии.
Одну из самых серьезных ракетных атак на город ВСУ совершили 30 декабря. После удара РСЗО Vampire чешского производства погибли 25 человек, пять из которых — дети. Количество пострадавших в результате того удара превысило сто человек.
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