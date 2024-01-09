 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил, что военные постараются снять угрозу ударов по Белгороду

Песков: военные сделают все, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные сделают все возможное, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов Белгорода, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, с тем чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться», — сказал Песков.

Говоря об обстрелах, он добавил, что «такое стало возможным», поскольку ВСУ «не гнушаются» бить по гражданским объектам и использовать кассетные боеприпасы. Именно для прекращения таких атак и продолжается военная операция, резюмировал Песков.

При обстреле Белгорода пострадали три человека
Политика

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. 

Последний из них произошел вечером 8 января, когда система ПВО сбила 10 ракет РСЗО RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. При ударе пострадали три человека: женщина получила осколочные ранения спины, один мужчина был ранен в грудь, у другого – осколочные ранения рук и груди. Все они остаются в реанимации в тяжелом состоянии. 

Одну из самых серьезных ракетных атак на город ВСУ совершили 30 декабря. После удара РСЗО Vampire чешского производства погибли 25 человек, пять из которых — дети. Количество пострадавших в результате того удара превысило сто человек.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Материал дополняется

Теги
Белгород обстрелы Дмитрий Песков
Материалы по теме
Гладков рассказал, в какие регионы отправят детей из Белгородской области
Общество
Гладков сообщил о состоянии трех раненных после обстрела Белгорода
Политика
Минобороны сообщило о 10 сбитых снарядах чешской РСЗО над Белгородом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Кинотеатры заработали в Новый год рекордные ₽5,8 млрд Технологии и медиа, 13:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:18
Гибридный формат, возможность обучения: как начать работать в банке РБК и Газпромбанк, 13:17
Барак Обама получил вторую телевизионную премию Emmy Life, 13:17
Тракторы у Бранденбургских ворот: как фермеры приехали в центр Берлина Политика, 13:14
Число погибших при землетрясениях в Японии выросло до 202 человек Общество, 13:14
ЦИК зарегистрировала Харитонова кандидатом в президенты Политика, 13:08
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Кремль заявил о мучениях жителей Подмосковья и пообещал сделать выводы Политика, 13:08
Появилось видео, как машина сбила Льва Рубинштейна Общество, 13:04
Венгрия назвала условие одобрения помощи ЕС Украине Политика, 13:02
Бастрыкин поручил завести дело против блогера, бросившего в снег ребенка Общество, 13:01
Курс биткоина протестировал отметку $47 тыс. Чего ожидать от крипторынка Крипто, 13:00
Ротенберг заявил о сбывшейся мечте канадца с получением паспорта России Спорт, 12:54
Песков заявил, что военные постараются снять угрозу ударов по Белгороду Политика, 12:53