Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до марта по делу об оправдании терроризма

Суд после стихов Беркович на заседании продлил арест им с Петрийчук

Беркович обратилась к суду, сказав, что не собирается скрываться от следствия, и отметила, что у нее двое больных детей. Суд вновь продлил арест им с Петрийчук, не увидев оснований для изменения меры пресечения

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы оставил под арестом театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщила группа поддержки Беркович в телеграм-канале.

На заседании Беркович обратилась к суду в стихах, где попросила изменить им с Петрийчук меру пресечения. В своем выступлении режиссер сказала, что не собирается скрываться от следствия, а также напомнила, что у нее двое больных детей и осталась одна бабушка, которой через месяц будет 90 лет. Вторая бабушка Беркович — правозащитница Нина Катерли — умерла в ноябре.

Суд не увидел оснований для изменения меры пресечения.

Отрывок выступления Беркович на суде: Каждый раз, когда нас со Светой везут сюда, Мы надеемся. Но что-то никак пока. Как граждане, мы рассчитываем на час суда, Но каждый раз получается День сурка. На один вопрос существует один ответ! И мы его даем: иногда по видео, иногда, как сейчас, вживую. Про возможность скрыться, которой нет, Про давление на свидетелей, которых не существует. И про то, что из дома с браслетом никуда я не убегу, Я в этой драме в любом случае до финала. И продолжить преступную деятельность Я по-прежнему не могу, Потому что я ее в принципе не начинала! […] У меня по-прежнему двое больных детей, Которых снова лишают детства. 16 лет детдомов — это на двоих. И вот наконец дом, безопасность, мама. Можно же мучить меня и не мучить их? Просто не мучить, это уже не мало.

Адвокат режиссера Ксения Карпинская сообщила ТАСС, что следствие по делу завершено, а Беркович и Петрийчук знакомятся с материалами. По ее мнению, обстоятельства, которые послужили причиной для ареста, сейчас отпали. «Все доказательства собраны, все свидетели допрошены, следствие завершено, знакомиться с материалами дела из шести томов возможно и находясь под домашним арестом и запретом определенных действий», — сказала она.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. В отношении них возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы). Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

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По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России). В основу дела легла «деструктологическая» экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признавал ее ненаучной, так как деструктология (ее теорию разработал Силантьев) не является наукой. Летом адвокат Карпинская говорила, что новую экспертизу должна провести ФСБ.

Беркович и Петрийчук вину не признают.

В ноябре с призывом изменить им меру пресечения выступили деятели искусств. Среди них в том числе актеры театра и кино Вениамин Смехов, Мариэтта Цигаль-Полищук (участвовала в спектакле, который стал причиной ареста), Тимофей Трибунцев; народные артисты России Евгений Редько, Евгений Миронов (худрук Театра Наций), Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт; заслуженные артисты России Данила Козловский, Юлия Пересильд, Денис Суханов.