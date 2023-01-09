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Глава Минкульта Украины заявил о «замещении» Пушкина и Чайковского

Министр культуры Украины выступил против российских произведений в украинских театрах
С заявлением о «карантине» для русских классиков ранее выступил министр культуры Литвы. Это предложение поддержали в украинском Минкульте
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

На Украине следует ввести ограничения на театральные постановки по мотивам музыкальных и литературных произведений русских классиков, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко в эфире телеканала «1+1».

Он напомнил недавнее заявление главы Министерства культуры Литвы Симонаса Кайриса, который упомянул сформулированный писательницей Кристиной Сабаляускайте тезис о «карантине крупных классиков, Чайковского и других». «Однако мы не говорим о том, что надо стирать ноты, рвать, жечь книги», — цитировало Кайриса Delfi.

«Если для [президента России Владимира] Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнения их произведений в ведущих театрах», — считает Ткаченко.

В конце декабря коллектив Национальной музыкальной академии Украины проголосовал против решения убрать имя композитора Петра Чайковского из названия учреждения, передавало УНИАН. Ткаченко говорил, что разочарован таким решением, отметив, что академия проигнорировала рекомендации профильного комитета Верховной рады и экспертного совета при украинском Минкульте.

В начале июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявлял, что власти собираются исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.

Позднее ведомство объявило о решении отказаться от изучения в школах произведений русских литераторов. В частности, романы «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова заменят на «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Из программы также уберут «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, а взамен будут изучать роман «Чума» Альбера Камю. При этом произведения Николая Гоголя будут перенесены в раздел украинской литературы. Гоголь, пояснили власти, — «великий украинский писатель, поэтому его произведения целесообразно изучать на уроках украинской литературы».

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Витренко объяснял отказ от произведений русской и советской литературы тем, что такие «тяжелые произведения», где описаны страдания русской души, украинцам «вообще не нужны». «Лично я считаю, что нужно повыкидывать все, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать», — говорил он. Позднее в школьную программу были введены понятия «рашизм» и «русский мир».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
русская классика Минкульт Украины запрет Александр Пушкин Достоевский Петр Чайковский
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