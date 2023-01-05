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В Верховную раду Украины внесли закон о переименовании улиц Пушкина

Минкульт Украины: в Верховную раду внесли закон для «борьбы» с названиями улиц Пушкина

В Верховную раду Украины направили законопроект, который сможет узаконить процесс «борьбы с сотнями названий улиц Пушкина», сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко, передает «Укринформ».

«Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — сказал Ткаченко.

Он объяснил, что этот закон должен нормировать начатый в 2022 году процесс ликвидации топонимов, связанных с Россией, и российских памятников, которые есть на Украине.

После начала военной операции на Украине возобновились инициативы по переименованию российских названий топонимов и других объектов, демонтажу памятников. Летом украинский Минкульт инициировал создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

В октябре 2022 года власти Киева утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и СССР. В том числе улица Пушкинская была переименована в улицу Евгения Чикаленко, рассказывал мэр Киева Виталий Кличко. В селе Александровка в Одесской области решили переименовать улицу и переулок Пушкина, их хотят назвать в честь «защитников Украины».

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Теги
Украина Минкульт Украины Верховная рада Украины Александр Пушкин переименование улиц
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