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Власти упрекнули киевскую академию за отказ убрать имя Чайковского

Украинский министр Ткаченко разочаровался отказом академии убрать Чайковского из названия
В Минкультуры Украины заявили о разочаровании позицией коллектива музакадемии, который призвал не «манипулировать именем Чайковского как имперским нарративом». В США и ЕС ранее указывали на величие русской оперы, несмотря на бои
Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори
Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Решение коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить решение вопроса об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия вызывает разочарование, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Он напомнил, что убрать имя композитора из названия рекомендовали профильный комитет Верховной рады, экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при Министерстве культуры, а также распространенные Украинским институтом национальной памяти рекомендации в отношении Чайковского.

«И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять [композиции] Чайковского, а [российский президент Владимир] Путин открыто говорит, что это его культурное орудие», — подчеркнул Ткаченко.

Министр отметил «странность» рассмотрения этого вопроса коллективом музакадемии: сначала, по его словам, был согласован новый устав, в котором закрепляется текущее название учреждения, а тема смены названия стала только третьей по очередности. Ткаченко заверил, что речь идет даже не о том, как называется музыкальная академия, «это вопрос к маркерам, которыми маркируем свои образовательное и культурное пространства».

Дискуссия о переименовании музыкальной академии продолжается со времени ввода российских войск на Украину в конце февраля. Руководство учреждения неоднократно отказывалось убрать имя композитора из названия.

В частности, в середине июня член наблюдательного совета академии, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский указал, что «воевать могут правительства и армии, культуры никогда не могут воевать одна с другой». Он добавил, что Чайковский не был русским, поскольку его отец «происходил из рода запорожских казаков, а мать была француженкой». «С невероятной любовью Петр Ильич относился к Украине. Доказательством тому является его музыка, основанная на украинском мелосе, а также его слова: «Я знал людей гениев, но я знал и один народ гениев — это украинцы!» — рассказал Рыбчинский.

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На ученом совете академии тогда единогласно приняли текст обращения к президенту, спикеру Верховной рады, премьеру и министру культуры, в котором говорилось об опасности «манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом».

Российские власти не раз обвиняли Украину и западные страны в «отмене» культуры России. «Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги», — утверждал президент Владимир Путин.

В западных странах эти обвинения отвергают. Госдепартамент США подчеркнул, что постановка «Щелкунчика» Петра Чайковского стала праздничной традицией для миллионов американцев всех возрастов и, несмотря на боевые действия на Украине, продолжающиеся показы «Щелкунчика» демонстрируют сохранение культурных связей между двумя народами. В любви к русской опере призналась в декабре этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «[Модест] Мусоргский феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать [русскую оперу]», - сказала она.

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