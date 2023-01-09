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Spiegel узнал о «лихорадочном» поиске Германией БМП для Украины

Der Spiegel: Германия передаст Украине 40 БМП Marder из запасов своей армии
Так как у ФРГ нет «лишних» исправных БМП, Берлину придется организовать обещанную Киеву поставку вооружений из запасов собственной армии, пишет Spiegel. О решении отправить легкие бронетранспортеры Киеву Берлин объявил 5 января
БМП &laquo;Marder&raquo;
БМП «Marder» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия, которая обязалась поставить Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, собирается изъять обещанное вооружение из собственных армейских запасов, пишет немецкий журнал Spiegel.

По данным журнала, федеральное правительство Германии «лихорадочно ищет» обещанные Киеву бронетранспортеры. «Поскольку федеральное правительство хочет поставить 40 БМП для оснащения украинского батальона к концу марта, армия теперь должна передать большую часть вооружения из своих собственных запасов», — говорится в публикации журнала. Германия ранее неоднократно отклоняла просьбы Киева предоставить такие вооружения Украине, ссылаясь на то, что у Берлина нет запасов такой техники, указывает Spiegel.

Однако 5 января, после разговора президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, Белый дом сообщил, что Украина получит от США боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а от Германии — БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot вдобавок к одной батарее, ранее поставленной Вашингтоном. Также Берлин и Вашингтон пообещали обучить украинских военных обращению с этими вооружениями. Количество БМП Bradley не уточнялось, однако неназванные собеседники Reuters сообщали, что речь идет о 50 БМП. Источники AP рассказали о «нескольких десятках» Bradley, общую сумму американского пакета помощи они оценили в $2,85 млрд.

Также в начале января поставить на Украину тяжелые бронетранспортеры AMX-10 RC обязалась Франция, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Во Франции AMX-10 RC классифицируют как легкий танк.

По данным Spiegel, на вооружении ФРГ числятся порядка 370 БМП Marder, однако многие из них нуждаются в капитальном ремонте. Также, согласно внутреннему документу Министерства обороны, который получил журнал, около 60 машин используются как источник запчастей, а к оперативному развертыванию на конец ноября готовы были только 62% БМП.

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Согласно информации Spiegel, летом 2022 года у оборонного концерна Rheinmetall оставалось около 100 БМП Marder «из старых запасов», при этом 40 из них были обещаны правительством Германии Греции— в качестве замены греческим танкам советского производства, которые Афины намерены передать Киеву. Представитель правительства Зайберт Хебестрейт говорил 6 января, что, несмотря на предстоящие прямые поставки в Украину, «круговой обмен» вооружениями с Афинами сохраняется.

Российская сторона критикует поставки оружия на Украине из западных стран. Кремль считает, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.

Решение Германии поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder стали «моральным рубежом», который немецкие власти «не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», заявило российское посольство в Берлине. В сообщении дипмиссии также подчеркивалось, что с принятием данного решения стало еще более очевидным, что страны Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Германия Украина БМП Армия
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