Посольство России заявило о пересечении Германией морального рубежа

Посольство России в Берлине, Германия (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Решение Германии поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder выглядит особенно цинично накануне Рождества и на фоне объявленного Россией временного режима прекращения огня, следует из заявления российского посольства в Берлине.

«Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений», — говорится в сообщении.

Поставки Германией оружия и военной техники Украине стали «моральным рубежом», который немецкие власти «не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», отметили в посольстве.

Там также подчеркнули, что с принятием Берлином данного решения становится более очевидным, что страны Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились поставить Украине еще одну партию вооружения. Вашингтон передаст БМП Bradley, а Берлин БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причем собеседники Reuters уточнили, что речь идет о 50 Bradley, а источники AP — о «нескольких десятках» Bradley.

Вечером в тот же день Россия объявила режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако в случае атак со стороны ВСУ российские войска могут наносить ответные удары, заявили в Минобороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенное Россией временное прекращение огня на Рождество «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских военных в Донбассе.