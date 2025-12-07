Кремль оценил роль Уиткоффа и зятя Трампа в переговорах по Украине
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, которые выступают от США ключевыми переговорщиками по Украине, «посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Так он ответил на вопрос о том, какую роль в переговорах двух стран играют Уиткофф и Кушнер, являющиеся предпринимателями.
Ушаков отметил, что без участия специалистов, в том числе представителей МИД и Госдепа США, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине.
«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, а конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами — этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов», — сказал он.
Уиткофф давно участвует в переговорном процессе по Украине, он несколько раз посещал Москву и встречался с президентом Владимиром Путиным. Кушнер подключился к нему недавно, вместе с Уиткоффом он посетил Россию в начале декабря и участвовал в переговорах. На них был и Ушаков.
Переговоры были закрытыми, а стороны решили не раскрывать их суть. Отдельно Ушаков сообщил, что компромисс по территориям не был найден, но Россия дополнительно получила четыре документа по миру. Он также сказал, что на встрече обсуждалось экономическое сотрудничество России и США.
Впоследствии Ушаков заявил, что в случае дальнейшего изменения мирного плана по урегулированию украинского конфликта ключевым автором правок будет именно Кушнер.
По оценке помощника российского президента, зять Трампа добавил к «обаянию и дружелюбности» Уиткоффа «элемент системности». Его присутствие на переговорах было «весьма кстати», считает Ушаков.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили