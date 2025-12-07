Кремль оценил роль Уиткоффа и зятя Трампа в переговорах по Украине

Уиткофф и Кушнер «посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата», сказал Ушаков. Они оба посещали Москву как ключевые американские переговорщики по Украине в начале декабря

Юрий Ушаков и Джаред Кушнер в Кремле, Москва, 2 декабря 2025 г. (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, которые выступают от США ключевыми переговорщиками по Украине, «посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он ответил на вопрос о том, какую роль в переговорах двух стран играют Уиткофф и Кушнер, являющиеся предпринимателями.

Ушаков отметил, что без участия специалистов, в том числе представителей МИД и Госдепа США, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине.

«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, а конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами — этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов», — сказал он.

Уиткофф давно участвует в переговорном процессе по Украине, он несколько раз посещал Москву и встречался с президентом Владимиром Путиным. Кушнер подключился к нему недавно, вместе с Уиткоффом он посетил Россию в начале декабря и участвовал в переговорах. На них был и Ушаков.

Переговоры были закрытыми, а стороны решили не раскрывать их суть. Отдельно Ушаков сообщил, что компромисс по территориям не был найден, но Россия дополнительно получила четыре документа по миру. Он также сказал, что на встрече обсуждалось экономическое сотрудничество России и США.

Впоследствии Ушаков заявил, что в случае дальнейшего изменения мирного плана по урегулированию украинского конфликта ключевым автором правок будет именно Кушнер.

По оценке помощника российского президента, зять Трампа добавил к «обаянию и дружелюбности» Уиткоффа «элемент системности». Его присутствие на переговорах было «весьма кстати», считает Ушаков.