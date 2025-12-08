 Перейти к основному контенту
Семь стран ЕС обратились к фон дер Ляйен и Коште из-за российских активов

Politico: семь стран ЕС призвали ускорить решение по российским активам
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Семь стран Европейского союза обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом ускорить принятие решения по «репарационному кредиту» Украине за счет активов России. Об этом пишет Politico.

«Время имеет существенное значение. Приняв решение о репарационном кредите в Евросовете в декабре, мы получим возможность поставить Украину в выгодное положение для самозащиты и ведения переговоров о справедливом и прочном мире», — указано в письме.

Под документом подписались Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция и Ирландия.

FT узнала о возможности ЕС бессрочно заморозить российские активы
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет российских активов в Европе. Решение должно утвердить «квалифицированное большинство голосов», согласие всех членов ЕС не требуется. По информации Politico, ЕК предлагает выделить Украине €165 млрд за счет российских активов: €25 млрд возьмут из частных банков стран евроблока, а €140 млрд — из бельгийского депозитария Euroclear.

Бельгия выступает против предоставления «репарационного кредита». Власти страны отметили, что не готовы нести риски такой схемы в одиночку. Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц пытались убедить бельгийского премьера Барта де Вевера изменить позицию, но безуспешно. Против этого плана высказались также Euroclear и Европейский центральный банк.

Москва считает любые действия со своими активами воровством. В Кремле предупредили о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

