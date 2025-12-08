Семь стран ЕС обратились к фон дер Ляйен и Коште из-за российских активов
Семь стран Европейского союза обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом ускорить принятие решения по «репарационному кредиту» Украине за счет активов России. Об этом пишет Politico.
«Время имеет существенное значение. Приняв решение о репарационном кредите в Евросовете в декабре, мы получим возможность поставить Украину в выгодное положение для самозащиты и ведения переговоров о справедливом и прочном мире», — указано в письме.
Под документом подписались Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция и Ирландия.
3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет российских активов в Европе. Решение должно утвердить «квалифицированное большинство голосов», согласие всех членов ЕС не требуется. По информации Politico, ЕК предлагает выделить Украине €165 млрд за счет российских активов: €25 млрд возьмут из частных банков стран евроблока, а €140 млрд — из бельгийского депозитария Euroclear.
Бельгия выступает против предоставления «репарационного кредита». Власти страны отметили, что не готовы нести риски такой схемы в одиночку. Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц пытались убедить бельгийского премьера Барта де Вевера изменить позицию, но безуспешно. Против этого плана высказались также Euroclear и Европейский центральный банк.
Москва считает любые действия со своими активами воровством. В Кремле предупредили о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили