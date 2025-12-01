 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Кремль не стал делиться информацией о пребывании Асада в России

Сюжет
Падение режима Асада
Башар Асад
Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сообщать подробности о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России.

Пескова попросили рассказать подробнее, как проходит пребывание Асада в России и встречался ли он с президентом Владимиром Путиным.

«Нет, по этому вопросу никакой информации мы с вами поделиться не можем», — ответил пресс-секретарь президента.

Песков не стал отвечать, обсуждали ли Путин и аш-Шараа будущее Асада
Политика
Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин

Асад официально прибыл в Москву 8 декабря 2024 года для получения убежища после падения своего режима. В Сирии бывший лидер заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году.

В середине октября президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Песков тогда не стал отвечать, затрагивалась ли судьба Асада на этих переговорах. По данным Reuters, новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы о выдаче бывшего президента.

Позже в интервью The Washington Post. аш-Шараа заявил, что вопрос об Асаде вызывает «беспокойство» у России. При этом он подчеркнул, что сирийцы сохраняют за собой право требовать привлечения бывшего лидера к ответственности.

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Егор Алимов
Башар Асад Дмитрий Песков Россия Сирия убежище Владимир Путин
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
