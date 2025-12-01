Кремль не стал делиться информацией о пребывании Асада в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал сообщать подробности о пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России.
Пескова попросили рассказать подробнее, как проходит пребывание Асада в России и встречался ли он с президентом Владимиром Путиным.
«Нет, по этому вопросу никакой информации мы с вами поделиться не можем», — ответил пресс-секретарь президента.
Асад официально прибыл в Москву 8 декабря 2024 года для получения убежища после падения своего режима. В Сирии бывший лидер заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году.
В середине октября президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Песков тогда не стал отвечать, затрагивалась ли судьба Асада на этих переговорах. По данным Reuters, новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы о выдаче бывшего президента.
Позже в интервью The Washington Post. аш-Шараа заявил, что вопрос об Асаде вызывает «беспокойство» у России. При этом он подчеркнул, что сирийцы сохраняют за собой право требовать привлечения бывшего лидера к ответственности.
