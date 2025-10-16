 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков не стал отвечать, обсуждали ли Путин и аш-Шараа будущее Асада

Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин
Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фразой «нечего сообщить» ответил на вопрос, обсуждалась ли судьба бывшего президента Сирии Башара Асада в ходе переговоров президента Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, которые накануне прошли в Кремле.

«По Асаду здесь нам нечего сообщить, нам нечего сообщить в этом контексте», — сказал Песков.

Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии
Политика

Аш-Шаара, который стал временным президентом Сирии после свержения режима Башара Асада в конце 2024 года, 15 октября прибыл в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как утверждал источник Reuters, в ходе визита он собирался потребовать от Москвы выдачи Асада. В республике тот заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году. Сам экс-президент после смены власти в Сирии уехал в Россию и живет в Москве.

Ксения Потрошилина
Башар Асад Дмитрий Песков Ахмед аш-Шараа Сирия
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
