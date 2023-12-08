США начали переговоры с властями Палестины по будущему сектора Газа

Bloomberg: власти Палестины работают с США над послевоенным планом по Газе

Палестинские и американские чиновники сошлись во мнении, что Израиль не должен оккупировать сектор Газа, сокращать его территорию для создания буферной зоны или изгонять палестинцев, пишет Bloomberg

Сектор Газа (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Администрация Палестины работает с официальными лицами США над планом управления сектором Газа после окончания войны ХАМАС с Израилем, передает Bloomberg.

По словам палестинского чиновника, ранее на этой неделе представители США посетили президента Палестины Махмуда Аббаса, чтобы обсудить план действий после окончания войны в секторе Газа.

Обе стороны согласились с тем, что Израиль не должен оккупировать Газу, сокращать ее территорию для создания буферной зоны или изгонять палестинцев.

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Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе 7 декабря заявил, что предпочтительным исходом конфликта было бы превращение ХАМАС в младшего партнера в рамках расширенной Организации освобождения Палестины (ООП) и его участие в построении независимого палестинского государства, включающего Западный берег Иордана, Газу и Восточный Иерусалим.

Организация освобождения Палестины была создана для представления интересов арабского палестинского населения в 1964 году по решению Лиги арабских государств, в настоящее время ее возглавляет Аббас.

«Если они [ХАМАС] готовы прийти к соглашению и принять политическую платформу ООП, тогда будет место для разговоров. <...> Нам нужно создать механизм, над которым мы работаем с международным сообществом. Возникнут огромные потребности в гуманитарной помощи и восстановлении», — подчеркнул он.

Штайе назвал нереалистичной цель Израиля полностью ликвидировать ХАМАС. Он объяснил это тем, что боевики группировки действуют не только в Газе, но и в Ливане, а руководство ХАМАС находится в Катаре и на Западном берегу Иордана.

Ранее Bloomberg узнал о том, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств.

По данным источника Times of Israel, Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил о планах заняться обеспечением безопасности в Газе после окончания боев.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подчеркнул, что США не поддерживают «реоккупацию» Газы так же, как и Израиль. По его словам, принимать решения о судьбе сектора Газа должны в первую очередь палестинцы.

Россия по вопросу палестино-израильского конфликта выступает за создание независимого государства Палестина, говорил президент Владимир Путин.