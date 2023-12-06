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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал прогноз США по срокам наземной операции Израиля в секторе Газа

CNN: Вашингтон считает, что наземная операция Израиля в Газе продлится до января
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Вашингтоне считают, что текущая фаза наземной операции Израиля в секторе Газа продлится несколько недель, а к январю Тель-Авив перейдет к менее интенсивной стратегии, нацеленной на конкретных боевиков и лидеров исламистской группировки ХАМАС, сообщает CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников администрации США.

С этой оценкой согласился и израильский чиновник. «В ближайшие недели мы проводим операцию высокой интенсивности, затем, вероятно, перейдем к режиму низкой интенсивности», — сказал он.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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