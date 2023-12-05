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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили о сохранении готовности к переговорам по Украине

Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал он. Песков подчеркнул, что ранее переговорный процесс «по указке Британии» прервала украинская сторона.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хочет мира, однако не пойдет на него «любой ценой» и не согласна на заморозку конфликта. Он отмечал, что украинцы не будут «отдавать свои земли», а одним из условий, при которых возможны переговоры, называл возвращение к границам страны 1991 года.

Москва в ответ требует признать «новые территориальные реалии»: Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывается от диалога в отличие от Украины: для диалога украинским властям нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал Зеленский (он утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин).

Накануне, 4 декабря, «Страна.ua» опубликовала результаты соцопроса группы «Рейтинг», согласно которому почти половина украинцев (44%) заявили о готовности к компромиссам на мирных переговорах с Россией, примерно то же число респондентов (48%) выступили за продолжение боевых действий.

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Теги
Дмитрий Песков переговоры Россия Украина
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