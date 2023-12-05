В Кремле заявили о сохранении готовности к переговорам по Украине

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Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал он. Песков подчеркнул, что ранее переговорный процесс «по указке Британии» прервала украинская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хочет мира, однако не пойдет на него «любой ценой» и не согласна на заморозку конфликта. Он отмечал, что украинцы не будут «отдавать свои земли», а одним из условий, при которых возможны переговоры, называл возвращение к границам страны 1991 года.

Москва в ответ требует признать «новые территориальные реалии»: Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывается от диалога в отличие от Украины: для диалога украинским властям нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал Зеленский (он утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин).

Накануне, 4 декабря, «Страна.ua» опубликовала результаты соцопроса группы «Рейтинг», согласно которому почти половина украинцев (44%) заявили о готовности к компромиссам на мирных переговорах с Россией, примерно то же число респондентов (48%) выступили за продолжение боевых действий.