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Выборы президента России ,  
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Песков ответил на идею Кадырова по выборам президента

Песков: исходим из слов президента Путина о необходимости выборов
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Выборы президента России
В вопросе проведения выборов следует руководствоваться словами Путина о необходимости соблюдать «все требования демократии», сказал Песков в ответ на предложение Кадырова отменить выборы президента из-за спецоперации
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В вопросе проведения или отмены выборов президента России следует руководствоваться словами Владимира Путина о необходимости соблюдения законов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить намеченное на 2024 год голосование из-за спецоперации на Украине.

Кадыров 7 октября, в день рождения Путина, предложил два варианта действий касательно выборов: либо временно отменить их, либо «единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин». «Другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал глава Чечни.

«Мы исходим из заявления президента Путина, которое он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции, и президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, Конституции и, соответственно, проведения этих выборов», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что на грядущих выборах вряд ли кто-то еще сможет составить конкуренцию Путину.

Глава государства в послании Федеральному собранию сказал, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.



О своем выдвижении Путин пока не объявлял. В сентябре, когда его спросили насчет выборов, он ответил, что поговорит об этом после того, как парламент назначит их (это произойдет в конце года).

В начале октября стало известно, что администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на будущих выборах. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, они отправили их в Москву, рассказали РБК источники, близкие к руководству трех российских субъектов.

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5 октября 1976 года
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