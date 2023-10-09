Песков ответил на идею Кадырова по выборам президента

В вопросе проведения выборов следует руководствоваться словами Путина о необходимости соблюдать «все требования демократии», сказал Песков в ответ на предложение Кадырова отменить выборы президента из-за спецоперации

Фото: Владислав Шатило / РБК

В вопросе проведения или отмены выборов президента России следует руководствоваться словами Владимира Путина о необходимости соблюдения законов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить намеченное на 2024 год голосование из-за спецоперации на Украине.

Кадыров 7 октября, в день рождения Путина, предложил два варианта действий касательно выборов: либо временно отменить их, либо «единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин». «Другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал глава Чечни.

«Мы исходим из заявления президента Путина, которое он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции, и президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, Конституции и, соответственно, проведения этих выборов», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что на грядущих выборах вряд ли кто-то еще сможет составить конкуренцию Путину.

Глава государства в послании Федеральному собранию сказал, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

О своем выдвижении Путин пока не объявлял. В сентябре, когда его спросили насчет выборов, он ответил, что поговорит об этом после того, как парламент назначит их (это произойдет в конце года).

В начале октября стало известно, что администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на будущих выборах. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, они отправили их в Москву, рассказали РБК источники, близкие к руководству трех российских субъектов.