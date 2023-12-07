Совфед назначил выборы президента на 17 марта

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Глава ЦИК Памфилова уточнила, что уже завтра будет рассмотрен проект постановления о голосовании в течении трех дней — с 15 по 17 марта

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Совет Федерации принял постановление о проведении выборов президента России 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно. За проголосовали 162 сенатора.

«Предстоящие выборы, без преувеличения, можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты.

Согласно закону, выборы президента России назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на том же заседании заявила, что выборы президента впервые будут проходить в столь «токсичной» геополитической обстановке. «Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций <…>. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья», — сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК 8 декабря рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента России в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

Для Владимира Путина нынешний президентский срок четвертый по счету. Ранее глава государства отмечал, что в связи с принятыми поправками к Конституции он имеет возможность баллотироваться вновь. «Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. <...> Но формально это разрешение есть от народа», — говорил он в декабре 2020 года. В сентябре он заявил, что рассмотрит возможность выдвижения своей кандидатуры после того, как выборы назначит парламент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал уверенность, что на грядущих президентских выборах никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства. «Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — сказал он.

По данным источников РБК, если Путин примет решение о выдвижении своей кандидатуры, руководить работой его предвыборного штаба станет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В октябре собеседники РБК говорили, что администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, рейтинг доверия Путину составляет 78,8%, одобрения — 75,7%.

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью РБК говорил, что выдвинет свою кандидатуру, если сможет собрать в свою поддержку 10 млн подписей. К началу декабря их, «судя по всему, несколько сотен тысяч», отмечал политик.

О намерениях баллотироваться на пост главы государства пока заявили два человека: это бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и член совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин.

Стрелков находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК, предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы). О своих планах пойти на выборы как самовыдвиженец Стрелков заявил в письме к сторонникам, он призвал их формировать инициативную группу и собирать подписи. Если до выборов Стрелкову вынесут приговор, он не сможет участвовать в них.



Надеждин в начале 2000-х был депутатом Госдумы от «Союза правых сил». В совет депутатов Долгопрудного входит с 2019 года. На его предвыборном сайте сказано, что он независимый кандидат и выступает как «принципиальный противник» Путина. «Ведомости» писали, что на выборы Надеждин пойдет от партии «Гражданская инициатива» (от нее же в выборах 2018-го участвовала журналистка Ксения Собчак).