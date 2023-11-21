Памфилова заявила о планах «подонков» и «осевших ждунов» сорвать выборы

Над срывом выборов президента России работают «подонки» из-за границы и «ждуны», затаившиеся в стране, утверждает глава ЦИК. Ранее она называла предстоящие выборы «вопросом смены эпох»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о начавшейся работе по дискредитации выборов, в ней, по ее словам, участвуют некоторые «подонки», уехавшие из страны, и «ждуны, осевшие» в России. Об этом Памфилова рассказала на конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в МГУ в рамках Московской юридической недели, передает ТАСС.

«Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из страны] по разным причинам, не обливая грязью свою страну. Но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы. И уже работают и там, и здесь [в России], ждуны, осевшие, не спят, просто затаились», — сказала она.

Весной глава ЦИК говорила, что Запад, в первую очередь США, хотят сорвать президентские выборы в России в 2024 году и уже выделяют на это деньги. Памфилова отметила, что предстоящие выборы — это не просто очередное голосование, а «вопрос смены эпох».

Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. В конце октября в Кремле отметили, что дата пока не назначена, но подчеркнули, что «они приближаются и в любом случае состоятся». В сентябре, когда президента Владимира Путина спросили о возможном выдвижении своей кандидатуры, он ответил, что поговорит об этом после того, как парламент назначит выборы (это должно произойти в конце года).

По данным источников РБК, если Путин примет решение о выдвижении своей кандидатуры, руководить работой его предвыборного штаба будет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В октябре собеседники РБК говорили, что администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года.