Выборы президента на новых территориях пройдут в особом порядке

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Способ проведения голосования в новых регионах на президентских выборах 2024 года будет отличаться от порядка в других субъектах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

«Если мы его (решение о проведении выборов президента России на новых территориях. — РБК) примем, тогда уже последующий шаг — будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько… от голосования [в других субъектах]», — заявила Памфилова.

7 декабря Совет Федерации постановил провести выборы президента России 17 марта 2024 года. За соответствующее решение единогласно проголосовали 162 сенатора. На пленарном заседании Совфеда спикер Валентина Матвиенко оценила предстоящие выборы как «исторические» и выразила мнение, что «они определяют вектор нашего развития». Глава ЦИК Элла Памфилова сказала тогда же, что впервые президентские выборы пройдут в столь «токсичной» геополитической ситуации.