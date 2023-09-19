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Представитель Абрамовича опроверг покупку особняка лидера турецкой секты

Представитель Абрамовича опроверг покупку бизнесменом дома лидера турецкой секты
Абрамович купил особняк на севере Стамбула, пишет Hürriyet, в поместье раньше жил лидер турецкой секты, осужденный на 8658 лет тюрьмы. Но представители миллиардера опровергли эти данные
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел особняк в на берегу Босфора, в стамбульском районе Ускюдар, за $18 млн, пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники. Его состояние — $9,2 млрд, оценивает Forbes.

Общая площадь поместья — 9,6 кв. км, на два здания приходится около 2 кв. км. По данным издания, местные регуляторы не разрешали строить вертолетную площадку в других особняках, а потому бизнесмен начал подбирать более крупные участки. Ведущие к дому дороги были отремонтированы, получено разрешение на строительство вертолетной площадки, вокруг особняка начали строить высокие стены.

В пресс-офисе Романа Абрамовича заявили РБК, что представленная Hürriyet информация не соответствует действительности.

В этом же особняке долгие годы жил Аднан Октар — лидер секты и телеевангелист, отмечает Hürriyet. Октар читал на собственном телеканале проповеди и отрицал эволюцию. Прошлой осенью его признали виновным в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними и приговорили к 8658 годам заключения. Октар назвал обвинения «игрой британского глубинного государства».

Под домом находится секретный проход, через который сбежал Октар, когда спецназ начал штурм его дома. Позднее его задержали в другом районе Стамбула.

В прошлом декабре турецкая Daily Sabah и британская The Mirror писали, что Абрамович планирует поселиться в стамбульском районе Бебек. Район Ускюдар, где, по нынешним сведениям Hürriyet, поселился миллиардер, находится через пролив от района Бебек.

Турецкая Ekonomi сообщала в ноябре, что Абрамович арендовал «особняк у Босфора» за $50 тыс. Издание ссылалось на президента Стамбульского клуба брокеров по недвижимости (İSTEB) Ульви Озкана.

Однако представитель Абрамовича опроверг эти сведения, заявив, что тот не планирует покупать дом в Стамбуле.

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Против Абрамовича введены санкции Евросоюза, Великобритании, Канады и Австралии. Бизнесмен оспорил санкции в суде. Bloomberg писал о планах миллиардера купить дом на искусственном дубайском острове Палм-Джумейра, тогда представитель миллиардера также опровергал эту информацию.

К концу прошлого года в Турции оказался «весь флот роскошных суперъяхт» Абрамовича общей стоимостью свыше $1,2 млрд», писал LuxuryLaunch. По сведениям издания, кроме яхт Solaris и Eclipse, у берегов республики заметили еще два судна, которые связывают с миллиардером, — яхту Halo и корабль поддержки Garcon.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Роман Абрамович Стамбул Босфор Турция особняк
Роман Абрамович фото

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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