Ахметов назвал «цивилизованную» альтернативу закону об олигархах

Ринат Ахметов (Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / Global Look Press)

Самый состоятельный бизнесмен Украины Ринат Ахметов ($4,3 млрд по оценке Forbes) назвал принятый в этом году «антиолигархический закон» популистским, противопоставив ему «цивилизованный подход», который работает в Соединенных Штатах и странах Европы. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

«Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, замаскированным под реформу», — пишет издание, но в прямой речи Ахметова обвинений в захвате власти нет. Газета предупредила, что бизнесмен отказался от личного интервью, но ответил на вопросы издания в мессенджере.

«Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которому следуют все развитые страны, а не с помощью популистских законов. Ни в Соединенных Штатах, ни в ЕС нет закона об «олигархах», который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц посредством внесудебных процедур. Вместо этого у них действует закон о лоббировании», — ответил он WP.

Он также отказался назвать себя олигархом. «Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине», — написал Ахметов.

Бизнесмен призвал к разработке «нового плана Маршалла» для Украины с инвестициями в сотни миллиардов долларов и переустройстве страны по образу Запада, а не России.

«Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена [Европейского Союза], с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам», — подчеркнул Ахметов.

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