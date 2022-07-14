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В Киеве заявили, что Ахметов больше не соответствует критериям «олигарха»

После того как партнер бизнесмена Новинский отказался от депутатского мандата, признак участия Ахметова в политической жизни исчез, сообщили в Минюсте Украины. Ранее миллиардер также решил передать государству медиабизнес
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ‎» )

Богатейший украинец Ринат Ахметов ($7,6 млрд, по оценке Forbes за 2021 год; $4,3 млрд, по оценке Real Time Billionaires Forbes) больше не подпадает под критерии «олигарха», сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, за последние дни бизнесмен вышел сразу из-под двух критериев — критерия касательно участия в политической жизни страны после сложения мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским (вместе с Ахметовым владеет «Метинвестом»), а также критерия по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляции «Медиа Группы Украина».

«Новинский — это была прямая связь для того, чтобы признать Ахметова олигархом. Потому что они партнеры по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. <...> Поэтому в данном случае отказ от мандата <...> убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова», — сказал Малюська (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Он добавил, что, после того как инвестиционная компания SCM бизнесмена решила выйти из медийного бизнеса, Ахметов также более не подпадает под критерий закона об олигархах в части владения СМИ.

«Он [Ахметов] никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление — это как раз признак того, что свое мнение он не изменил и он считает этот закон опасным и не хотел бы туда попадать», — заключил министр.

Богатейший украинец отдаст СМИ государству из-за закона об олигархах
Бизнес
Ринат Ахметов

8 июля Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Новинского. Ранее он заявил, что сложил полномочия депутата, поскольку ему «не до политики», после того как Мариуполь перешел под контроль сил России и ДНР. По словам Новинского, теперь он хочет сосредоточиться «на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении УПЦ и на восстановлении разрушенных храмов».

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Еще через три дня, 11 июля, инвесткомпания Ахметова SCM сообщила о выходе из медиабизнеса. «Медиа Группа Украина» (входит в SCM) передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ государству и прекратит работу онлайн-СМИ. В нее входят общенациональные телеканалы «Украина» и «Украина 24», молодежный телеканал НЛО TV, телеканалы «Футбол 1/2/3», международные каналы Ukraine 1 / Ukraine 2 и NLO TV 1 / NLO TV 2, онлайн-издание Segodnya.ua, украинский Vogue и др.

Как пояснил Ахметов, он пошел на такой шаг из-за принятого на Украине закона об олигархах. Лицензии будут переданы государству, поскольку SCM не смогла продать медиабизнес на рыночных условиях из-за установленного законом срока в полгода и военных действий на Украине, отметил он. По словам бизнесмена, он никогда не был олигархом.

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Бизнес
Ринат Ахметов

Закон об олигархах президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2021 года. Согласно ему олигархом считается лицо, имеющее значительное влияние на украинскую политику и экономику и контролирующее медиа. Олигархом также называется человек, подтвержденная стоимость активов которого или активов лиц, чьим бенефициаром он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов (равняется 2508 грн, или 5,3 тыс. руб.). Признавать то или иное лицо олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, он же будет и вести реестр.

Ахметову, в частности, принадлежит Завод имени Ильича (ММК им. Ильича) и «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль сил России и ДНР. В конце июня бизнесмен подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, требуя компенсации за убытки, которые оценил в $17–20 млрд.

В Кремле, комментируя иск, напомнили, что Россия покинула Совет Европы и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут. «Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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