Состояние самого богатого украинца Рината Ахметова снизилось на 64%
С начала военной операции России на Украине богатейший украинец Ринат Ахметов потерял 64% состояния, но все равно остался самым богатым бизнесменом страны. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes.
В начале 2022 года Forbes оценивал его состояние в $13,7 млрд, а в июле — уже в $4,9 млрд.
Основной актив бизнесмена — «Метинвест» — потерял 2/3 оценочной стоимости. Ранее его стоимость оценивалась в $3 млрд, из которых на долю Ахметова приходится $2,25 млрд. Стоимость ДТЭК сейчас составляет $580 млн. Важнейшими активами Ахметова остаются частная и коммерческая недвижимость — $650 млн, ПУМБ — $250 млн и транспортная компания «Лемтранс» — $225 млн.
По оценкам Forbes, наличные средства и другие ликвидные активы бизнесмена могут составлять $300 млн. Такой вывод журнал сделал, учитывая предыдущие выплаты дивидендов.
Стоимость элитного транспорта Ахметова оценивается в $160 млн, причем яхта Valerie выставлена на продажу за €89 млн. Стоимость футбольного клуба «Шахтер» снизилась до $150 млн.
В пресс-службе инвестиционной группы Украины СКМ заявили, что считают ошибочной любую оценку активов во время боевых действий.
Оценка ущерба будет проведена позже. Ожидается, что сумма составит десятки миллиардов долларов США, добавили в СКМ.
В середине июля министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Ахметов больше не попадает под критерии «олигарха».
По его словам, за последние дни бизнесмен вышел из критерия касательно участия в политической жизни страны после сложения мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским (вместе с Ахметовым владеет «Метинвестом»), а также критерия по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляции «Медиа Группы Украина».
Закон об олигархах президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2021 года. Согласно ему олигархом считается лицо, имеющее значительное влияние на украинскую политику и экономику и контролирующее медиа. Олигархом также называется человек, подтвержденная стоимость активов которого или активов лиц, чьим бенефициаром он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов (равняется 2508 грн, или 5,3 тыс. руб.).
Ахметову также принадлежат Завод им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль сил России. В конце июня бизнесмен подал в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя компенсации за убытки, оценив их в $17–20 млрд.
В Кремле напомнили, что Россия покинула Совет Европы и не будет исполнять решения ЕСПЧ.