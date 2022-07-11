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Богатейший украинец отдаст СМИ государству из-за закона об олигархах

Его инвесткомпания SCM не смогла продать медиабизнес на рыночных условиях. Ему принадлежат, в частности, телеканалы «Украина» и «Украина 24», онлайн-издание Segodnya.ua, украинский Vogue
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Вадим Гирда / AP)

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов ($7,6 млрд по оценке Forbes за 2021 год; $4,2 млрд по оценке Real Time Billionaires Forbes) объявил о своем решении выйти из медиабизнеса, сообщается на сайте инвесткомпании Ахметова SCM. Cвое решение он объяснил принятым на Украине законом об олигархах.

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса», — заявил Ахметов.

«Медиа Группа Украина» передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ государству и прекратит работу онлайн-СМИ.

Миллиардер пояснил, что его инвестиционная компания SCM не смогла продать медиабизнес на рыночных условиях из-за установленного законом срока в полгода и военных действий на Украине.

Ахметов заявил, что никогда не был олигархом.

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Ринат Ахметов

В «Медиа Группа Украина» входят общенациональные телеканалы «Украина» и «Украина 24», молодежный телеканал НЛО TV, телеканалы «Футбол 1/2/3», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, онлайн-издание Segodnya.ua, украинский Vogue и др.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал «закон об олигархах» в ноябре 2021 года. Согласно закону олигархом считается лицо, имеющее значительное влияние на украинскую политику и экономику и контролирующее медиа. Олигархом также называется человек, подтвержденная стоимость активов которого или активов лиц, чьим бенефициаром он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов. Сейчас на Украине прожиточный минимум составляет 2508 гривен, или 5,3 тыс. руб. Признавать то или иное лицо олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, он же будет и вести реестр.

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Елена Чернышова
Ринат Ахметов медиабизнес олигархи Украина
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