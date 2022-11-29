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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Песков заявил об отсутствии в Кремле дискуссий по смертной казни

Дмитрий Песков: в Кремле вопрос возвращения смертной казни не обсуждался
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждался, заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас не было обсуждений этого вопроса», — ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни и что этот вопрос не стоит.

Ранее Зорькин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, заявил, что возвращение к практике применения смертной казни в России возможно только через изменение Конституции страны. Об этом он также говорил в июне. Зорькин отметил, что таких условий сейчас нет.

В Конституции говорится, что смертная казнь до ее отмены может быть установлена в качестве «исключительной меры наказания» за особо тяжкие преступления федеральным законом при рассмотрении дела присяжными. Для изменения ст. 20 второй главы Основного закона, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию, пояснил Зорькин.

Смертная казнь в качестве меры наказания присутствует в Уголовном кодексе, но в 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на ее применение в России.

Тема возможности возвращения смертной казни стала подниматься после выхода России в середине марта из Совета Европы, страны — участницы которого приняли Европейскую конвенцию по правам человека, предусматривающую отмену смертной казни. В частности, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что приостановка членства страны в СЕ — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», а именно смертную казнь.

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Теги
Дмитрий Песков Валерий Зорькин Конституционный суд смертная казнь
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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