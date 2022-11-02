Медведев пригрозил диверсантам исключениями в моратории на смертную казнь

В стране начали действовать «разнообразные жовто-блакитные диверсанты», указал зампред Совбеза. И напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался», а расстреливали их «без суда и следствия»

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Мораторий на смертную казнь в России может быть отменен «в случае необходимости», написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, ответив таким образом на действия «диверсантов» в стране.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал он.

По словам Медведева, в России начали действовать «разнообразные жовто-блакитные диверсанты». «Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — отметил он.

В одном ряду с ними находятся, по мнению бывшего президента России, «наши, с позволения сказать, граждане», которые поджигают военкоматы.

Зампред Совбеза напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался» — их расстреливали «без суда и следствия».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ответ заявил о невозможности возвращения смертной казни.

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС [Конституционного суда] Зорькин В.Д. [Валерий Дмитриевич]», — написал сенатор в телеграм-канале.

В ст. 20 Конституции России говорится, что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». Смертная казнь в качестве меры наказания также присутствует в УК. В 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на смертную казнь в России.

Весной, после начала военных действий на Украине, Россия объявила о выходе из Совета Европы, а с сентября перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), выйдя из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Медведев тогда заявлял, что ограничений на возвращение смертной казни в России теперь нет. «Если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — говорил он. Однако в Кремле и Совете Федерации такую возможность исключали.

Председатель КС в конце июня отмечал, что для отмены моратория на казнь понадобится принятие нового Основного закона. «Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — указывал Зорькин. При этом, по его мнению, отказ от моратория «стал бы очень плохим сигналом обществу». О том, что при действующей Конституции смертная казнь в России невозможна, в конце сентября говорил и Клишас.

В то же время мораторий на смертную казнь отсутствует в Донецкой народной республике (ДНР), которая в конце сентября вошла в состав России.