Медведев пригрозил диверсантам исключениями в моратории на смертную казнь

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 16:17
Администратора «Финансового караульного» отпустили под домашний арест Общество, 16:14
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 16:04
Тиньков заявил, что попробует отозвать бренд «Тинькофф» в России Финансы, 16:01
Ефимов рассказал об объемах инвестиций в новые производства МФК «Руднево» Город, 15:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:56
Клишас ответил Медведеву о смертной казни позицией Конституционного суда Политика, 15:54
Мануэль Нойер перенес три операции из-за рака кожи лица Спорт, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Верховный суд уточнил права семей скончавшихся военных на служебное жилье Недвижимость, 15:53
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 15:51
Капитализация Amazon впервые за два года упала ниже $1 трлн Инвестиции, 15:46
Эрдоган допустил, что в Турции пройдет референдум о хиджабах для женщин Политика, 15:44
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 15:41
Среди бизнесменов много людей с СДВГ. Как это может навредить бизнесу Pro, 15:38
Хуснуллин назвал срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста Общество, 15:36
Политика ,  
0 

Медведев пригрозил диверсантам исключениями в моратории на смертную казнь

Дмитрий Медведев пригрозил диверсантам исключениями в моратории на смертную казнь
В стране начали действовать «разнообразные жовто-блакитные диверсанты», указал зампред Совбеза. И напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался», а расстреливали их «без суда и следствия»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Мораторий на смертную казнь в России может быть отменен «в случае необходимости», написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, ответив таким образом на действия «диверсантов» в стране.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал он.

По словам Медведева, в России начали действовать «разнообразные жовто-блакитные диверсанты». «Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — отметил он.

В одном ряду с ними находятся, по мнению бывшего президента России, «наши, с позволения сказать, граждане», которые поджигают военкоматы.

Зампред Совбеза напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался» — их расстреливали «без суда и следствия».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ответ заявил о невозможности возвращения смертной казни.

Читайте на РБК Pro
Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries
«Бывало и хуже»: что не надо говорить расстроенному человеку
Цены на литий рекордно выросли. Как это отразится на рынке электрокаров
Интроверты: как перестать «ломать» себя и добиться успеха

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС [Конституционного суда] Зорькин В.Д. [Валерий Дмитриевич]», — написал сенатор в телеграм-канале.

В ст. 20 Конституции России говорится, что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». Смертная казнь в качестве меры наказания также присутствует в УК. В 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на смертную казнь в России.

Весной, после начала военных действий на Украине, Россия объявила о выходе из Совета Европы, а с сентября перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), выйдя из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Медведев тогда заявлял, что ограничений на возвращение смертной казни в России теперь нет. «Если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — говорил он. Однако в Кремле и Совете Федерации такую возможность исключали.

Председатель КС в конце июня отмечал, что для отмены моратория на казнь понадобится принятие нового Основного закона. «Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — указывал Зорькин. При этом, по его мнению, отказ от моратория «стал бы очень плохим сигналом обществу». О том, что при действующей Конституции смертная казнь в России невозможна, в конце сентября говорил и Клишас.

В то же время мораторий на смертную казнь отсутствует в Донецкой народной республике (ДНР), которая в конце сентября вошла в состав России.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев смертная казнь диверсанты

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Омбудсмен Татарстана предложила снять мораторий на казнь педофилов-убийц
Политика
Степашин выступил против возвращения смертной казни в России
Политика
Чуйченко назвал два довода ФСИН против возвращения смертной казни
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter