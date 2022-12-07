В Латвии предложили внести бывшего ведущего «Дождя» в черный список

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии рекомендовала министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу внести в черный список бывшего журналиста телеканала «Дождь» (в России признано СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева и запретить ему въезд в страну, передает Delfi.

По данным спецслужбы, слова Коростелева о «помощи российским войскам» можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку солдатам российской армии. Помимо этого СГБ выяснила, что выпуск передачи, в котором прозвучала эта фраза, снимался в Тбилиси, там же живет ведущий.

1 декабря Коростелев в выпуске программы «Здесь и сейчас» попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал следующее: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал «Дождь» на €10 тыс., а телеканал уволил ведущего. После увольнения Коростелева об уходе с «Дождя» объявили Маргарита Лютова и Владимир Роменский (признан иноагентом).

6 декабря NEPLP решил аннулировать лицензию на вещание телеканала в стране. Baltijas Balss писала, что поводом для запрета работы канала стало необеспечение звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией» и «возможная поддержка российской армии». Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

После решения NEPLP Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева (признана иноагентом) заявила, что журналиста Алексея Коростелева уволили «за ошибку» и призвала журналиста вернуться. «Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации», — признала она, назвав этот поступок подлостью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию, назвав ее примером «ошибочных иллюзий, что где-то может быть свободнее, чем в России». «Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. Кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — указал Песков.