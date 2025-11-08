Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» в выборах в США

Всего большое жюри выдаст 30 повесток по делу о расследовании вмешательства России в выборы президента 2016 года. Среди получивших повестки — экс-глава ЦРУ Бреннан и бывшие сотрудники ФБР, участвовавшие в расследовании

Джон Бреннан в 2017 году (Фото: Alex Edelman / Zuma Press / Global Look Press)

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, бывшие сотрудники ФБР Лиза Пейдж и Питер Стржок получили повестки в суд по делу о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, сообщают Fox News и Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, всего ожидается 30 повесток по этому делу в ближайшее время.

AP уточняет, что большое жюри в этих повестках запрашивает документы, связанные с подготовкой оценки разведывательного сообщества администрации 44-го президента США Барака Обамы о вмешательстве России в выборы.

Стржок и Пейдж участвовали в расследовании, получившем название «Ураган перекрестного огня», и обменивались «уничижительными» сообщениями о президенте США Дональде Трампе, выигравшем те выборы, пишет AP. Оба были уволены в 2018 году. Во время дачи показаний в том году в конгрессе Стржок подтвердил, что у них с Пейдж был роман.

Источники Fox в Минюсте США рассказали, что нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф передал доказательства противоправных действий Бреннана директору ФБР Кэшу Пателю для возможного расследования. Было возбуждено уголовное дело, оно продолжается, однако собеседники телеканала не уточняют подробности. В частности, неясно, идет ли в расследовании речь о даче ложных показаний в конгрессе.

В сентябре Axios сообщил, что расследование в отношении Бреннана оказалось под угрозой из-за решения нынешней главы Национальной разведки США Тулси Габбард лишить доступа к секретной информации 37 «нынешних и бывших сотрудников разведки, которые злоупотребляли общественным доверием, политизируя разведданные и манипулируя ими». По данным издания, многие из отстраненных работали над расследованием возможного российского вмешательства и могли стать ценными свидетелями в деле Бреннана. Axios назвал действия Габбард «автоголом».

Бреннан возглавлял ЦРУ при Бараке Обаме, в 2013–2017 годах. В начале июля нынешнее руководство управления заявило, что выявило нарушения в подготовке доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016-го. Там сочли необоснованными суждения, что президент России Владимир Путин хотел помочь кандидату Дональду Трампу.

По утверждению Рэтклиффа, Бреннан, Обама, а также на тот момент директора ФБР и нацразведки Джеймс Коми и Джеймс Клэппер решили «подставить Трампа». В конце сентября Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2023 году спецпрокурор Джон Дарэм, участвовавший в расследований, заявил, что ФБР не следовало начинать расследование по поводу сговора Трампа с российской стороной перед выборами в 2016-м. По его мнению, бюро использовало «необработанные, не проанализированные и неподтвержденные разведданные», чтобы начать расследование. На слушаниях в конгрессе в том же году Дарэм заявил, что не нашел доказательств сговора Трампа с Россией.