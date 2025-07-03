ЦРУ выявила нарушения в докладе о вмешательстве России в выборы 2016 года
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выявила процедурные нарушения при составлении оценки о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. ЦРУ опубликовала доклад.
В нем говорится, что «обзор выявил множество процедурных аномалий в подготовке оценки разведсообщества» (ICA). Среди них:
- сильно сжатые сроки производства,
- чрезмерное участие руководителей агентств.
В ЦРУ назвали необоснованными суждения, что президент России Владимир Путин хотел помочь кандидату Дональду Трампу, а то, что ICA придало суждениям статус достоверных — «поставило под угрозу аналитическую целостность суждения».
Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф в своем Х написал, что оценка ICA «проводилась в рамках нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы».
В интервью The New York Post Рэтклифф также сказал, что «то были [тогдашний президент США Барак] Обама, [Директор ФБР Джеймс] Коми, [директор национальной разведки Джеймс] Клэппер и [директор ЦРУ Джон] Бреннан, которые решили подпортить дела Трампа». По словам Рэтклиффа, целью глав разведывательных ведомств стало создать отчет, который никто бы не смог поставить под сомнение.
После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было.
Москва неоднократно отрицала подобные обвинения. Установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось.
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