Fox узнал о следствии против заявивших о вмешательстве России в выборы

В отношении бывших глав ЦРУ и ФБР, которые заявили о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году, начато уголовное расследование, сообщает Fox. Москва называла обвинения во вмешательстве беспочвенными

Джон Бреннан (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В отношении бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми начато уголовное расследование, связанное с возможными нарушениями при попытке доказать связь президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники в американском Минюсте.

По словам собеседников Fox News Digital, доказательства правонарушений Бреннана для возможного судебного преследования представил действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Их он передал директору ФБР Кэшу Пателю. Дополнительные подробности источники Fox News Digital рассказать отказались.

The Washington Post (WP) отмечает, что информация об уголовном расследовании в отношении бывших руководителей ЦРУ и ФБР появилась после того, как стало известно, что оба находятся под «пристальным вниманием» в связи с их расследованием о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом, в частности, писала The New York Times.

Источник WP также подтвердил, что на прошлой неделе Рэтклифф передал информацию о Бреннане в ФБР для возбуждения уголовного дела по обвинению в даче ложных показаний конгрессу. При этом детали расследования в отношении Коми пока неизвестны. Также неясно, насколько далеко продвинулось расследование в отношении бывших чиновников и какие обвинения могут быть предъявлены, если таковые вообще будут, отмечает газета.

«Президент Трамп был прав. Те, кто участвовал в этом политическом скандале, должны ответить за мошенничество, которое они совершили против президента Трампа, и за ложь, которую они говорили американскому народу», — прокомментировала Fox News Digital.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс с целью поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперницу Хиллари Клинтон. После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было. Однако в 2019 году Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора.

В июле 2025 года ЦРУ заявило, что оценка американской разведки относительно вмешательства России в выборы была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной. В докладе ведомства отмечалось, что повлиять на аналитиков, заставив их согласиться с ложной версией о сговоре Трампа и России, могли утечки в СМИ. По словам Рэтклиффа, расследование проводилось в рамках «нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы».

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.