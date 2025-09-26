Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний

Джеймс Коми (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бывшему главе ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ABC News.

В заявлении прокуратуры США по Восточному округу Вирджинии при этом отмечается, что реальное наказание за федеральные преступления обычно мягче максимально возможного по закону. Сам Коми не признает свою вину.

Коми обвиняется в даче ложных показаний конгрессу и препятствовании следственному производству. Прокуратура начала расследование в отношении Коми в начале августа после повторного призыва президента Дональда Трампа о возбуждении уголовных дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года, пишет ABC News.

Расследование началось после обнаружения директором ФБР Кэшем Пателем секретных документов в штаб-квартире ФБР, относящихся к расследованию по вмешательству России в выборы.

Источники ABC News сообщили, что документы побудили следователей изучить, могут ли показания Коми перед конгрессом в сентябре 2020 года относительно российского вмешательства послужить основанием для предъявления обвинений в лжесвидетельстве или препятствовании правосудию.

Джеймс Коми возглавлял ФБР с сентября 2013 года по май 2017-го. На эту должность его назначил 44-й президент США Барак Обама.



В мае 2025 года агенты Секретной службы, охраняющей первых лиц США, допросили Коми после появления поста в соцсетях, который был расценен как угроза в адрес Трампа. Бывший глава ФБР опубликовал фотографию ракушек на песке, выложенных в виде числа 8647. Как пояснил Reuters, на сленге 86 может означать «выгнать кого-то из бара за пьянство или нарушение общественного порядка». В настоящее время Трамп является 47-м президентом США.