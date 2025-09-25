За что администрация Трампа хочет засудить бывших глав ФБР и ЦРУ

В США готовятся предъявить экс-главе ФБР Джеймсу Коми обвинения в даче ложных показаний о расследовании «российского следа» на выборах 2016 года. Под следствием и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Подробности — в статье РБК

Джеймс Коми (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В чем обвиняют экс-главу ФБР

В ночь на 25 сентября телеканал NBC сообщил, что Министерство юстиции США рассматривает возможность выдвинуть обвинения против бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в связи с дачей им ложных показаний конгрессу. Позднее эту информацию также подтвердили ABC, CNN, Associated Press и Reuters.

По их данным, в ближайшие дни прокурор Восточного округа Вирджинии обратится к большому жюри — коллегии присяжных, с тем чтобы те оценили целесообразность предъявления официальных обвинений. На должность федерального прокурора этого округа несколькими днями ранее была назначена Линдси Хэллиган, работавшая личным адвокатом президента США Дональда Трампа, — чтобы, по его словам, «сдвинуть дело с мертвой точки».

Речь идет о показаниях Коми юридическому комитету сената, данных 30 сентября 2020 года и касавшихся расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы и связей штаба Трампа с Москвой. Глава ФБР утверждал, что расследование велось надлежащим образом и не было политически мотивированным. Он также заявил, что в основу его расследования не легло скандальное досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила, в котором содержалась ложная информация, в частности утверждения, что Россия якобы шантажировала Трампа компрометирующими кадрами, снятыми на скрытые камеры. Коми признавал ошибки при подаче запросов на слежку за сотрудником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем, но подчеркивал, что они не повлияли на результат расследования. Он также отрицал утечку информации о ходе следствия в СМИ.

Срок давности по этому эпизоду истекает 30 сентября, то есть спустя пять лет после слушаний. Какая именно часть показаний подвергается сомнению — неизвестно. По данным Reuters и AP, сотрудники прокуратуры Восточного округа Вирджинии направили Хэллиган служебную записку, в которой рекомендовали не выдвигать обвинения против Коми, так как доказательства наличия у него мотива преступления отсутствуют. Эту точку зрения разделяли предшественник Хэллиган Эрик Зиберт, отправленный в отставку 19 сентября, а также ненадолго сменившая его в качестве врио прокурора Мэри Клири, которая сейчас занимает должность заместителя Хэллиган.

Джеймс Коми возглавлял ФБР с сентября 2013 года по май 2017-го. На эту должность его назначил 44-й президент США Барак Обама. Коми возглавлял расследование, начатое в связи с использованием Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем США личного электронного ящика для служебной переписки. В конце октября 2016 года, за считаные дни до президентских выборов, Коми проинформировал конгресс о возобновлении этого расследования в связи с обнаружением новых фактов. Клинтон впоследствии заявила, что действия Коми обернулись ее поражением на президентских выборах. После выборов 2016 года Коми занимался расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы. Операция получила название «Ураган перекрестного огня». В марте 2017 года он сообщил, что ФБР подозревает окружение Трампа в связях с российскими официальными лицами и представителями спецслужб. 9 мая того же года стало известно, что прокуроры разослали повестки соратникам бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который был вынужден подать в отставку, когда стало известно о его встречах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. В тот же день Трамп уволил Коми. Этот шаг вызвал большой резонанс и стал одним из поводов для назначения спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования возможного российского вмешательства. В нынешнем мае агенты Секретной службы, охраняющей первых лиц США, допросили Коми после появления поста в соцсетях, который был расценен как угроза в адрес Трампа. Бывший глава ФБР опубликовал фотографию ракушек на песке, выложенных в виде числа 8647. Как пояснил Reuters, на сленге 86 может означать «выгнать кого-то из бара за пьянство или нарушение общественного порядка»; в словаре Мерриама — Вебстера сказано, что это также означает «убивать», но гораздо реже. В настоящее время Трамп является 47-м президентом США.

Кого еще Трамп хочет наказать за «охоту на ведьм»

Если против Коми выдвинут обвинение, он станет первым высокопоставленным экс-чиновником, привлеченным к ответственности по делу о расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года. Трамп неоднократно называл обвинения в связях с Россией «фейком» и «охотой на ведьм». После российско-американского саммита на Аляске республиканец заявил, что расследование воспрепятствовало сотрудничеству с Москвой в его первый президентский срок.

И Трамп, видимо, не намерен останавливаться на экс-главе ФБР. 21 сентября он опубликовал пост в Truth Social, в котором призвал главу Минюста и генпрокурора Пэм Бонди привлечь к ответственности сенатора-демократа Адама Шиффа и генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, которая инициировала судебные разбирательства в отношении Trump Organization и добилась для нее штрафа в размере $464,6 млн. В апреле администрация Трампа уведомила Джеймс, что ей могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве с ипотекой (аналогичные обвинения, к слову, были ранее выдвинуты в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Лизы Кук).

«Мы больше не можем это откладывать, это подрывает нашу репутацию и доверие к нам. Мне дважды объявляли импичмент и предъявляли обвинения (пять раз!) ни за что. Правосудие должно восторжествовать, немедленно!!!» — написал он. Перед этим американский президент предположил, что его политические оппоненты могут быть и невиновны, отметив, что такой вывод следствия его тоже устроит. «Если они виновны или если им следует предъявить обвинение, их следует судить. И мы должны сделать это сейчас», — сказал Трамп днем ранее.

В июле CNN сообщил, что ФБР также начало расследование в отношении бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана, которого также подозревают в даче ложных показаний. Нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал доклад, в котором раскритиковал прежние выводы разведывательного сообщества США, что в 2016 году Кремль пытался вмешаться в выборы в пользу Трампа.

В документе отмечено, что еще до того, как была проведена координационная встреча для подготовки оценки разведывательного сообщества по этому вопросу, Бреннан разослал сотрудникам ЦРУ служебную записку, в которой предупреждал о существовании «твердого согласия» с главами ФБР и Национальной разведки США «относительно масштабов, характера и намерений российского вмешательства в наши недавние президентские выборы». Своим преждевременным выводом он поставил под угрозу аналитический процесс, говорится в докладе Рэтклиффа. В своем аккаунте в X Рэтклифф также отметил, что оценка разведсообщества была подготовлена «с помощью нетипичного и коррумпированного процесса в политически напряженной обстановке, которую создали бывший директор [ЦРУ] Бреннан и бывший директор ФБР Коми».

24 сентября Axios сообщил со ссылкой на источники, что расследование в отношении Бреннана оказалось под угрозой из-за решения нынешней главы Национальной разведки США Тулси Габбард лишить доступа к секретной информации 37 «нынешних и бывших сотрудников разведки, которые злоупотребляли общественным доверием, политизируя разведданные и манипулируя ими». Издание отмечает, что многие из отстраненных работали над расследованием возможного российского вмешательства и могли стать ценными свидетелями в деле Бреннана.

Габбард не уведомила о своем решении ни Минюст, ни прокурора Дэвида Меткалфа, которому поручено вести дело Бреннана. По данным Axios, Меткалф пожаловался в администрацию президента, что аннулирование допуска у возможных свидетелей затруднит его работу. Неназванный собеседник издания сравнил поступок Габбард с автоголом.