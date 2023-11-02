Путин подписал законы о либерализации экспорта СПГ

Президент Владимир Путин подписал законы, которые позволят «Роснефти» и НОВАТЭКу существенно расширить экспорт СПГ. Ранее против послаблений для поставок выступал «Газпром», объясняя это риском дефицита на внутреннем рынке

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Президент Владимир Путин 2 ноября подписал законы, которые существенно упрощают поставки СПГ для «Роснефти» и НОВАТЭКа. Они вступают в силу через десять дней после их официального опубликования.

Инициатором изменений в законодательстве было правительство, которое в марте 2023 года направило первый законопроект в Госдуму. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда говорил, что изменение поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны АТР (Азиатско-тихоокеанского региона)». Государство планирует увеличить производство СПГ до 102,5 млн т к 2030 году (из них до 64 млн т в Арктике) и до 140 млн т к 2035 году. Это возможно: согласно заключению комитета Госдумы по энергетике, потенциальные запасы газа на полуостровах Ямал и Гыдань превышают 20 трлн куб. м.

Пока экспорт остается значительно ниже: в среду, 1 ноября, глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что поставки СПГ из России в 2023 году останутся на уровне прошлого года. Минэкономразвития ранее отмечало, что запланированный экспорт в этом году составит 33,3 млн т, что незначительно выше уровня 2022-го — 32,9 млн т в 2022 году. Изменения в законодательстве призваны ускорить увеличение производства и поставок.

Сейчас в России действуют только два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Ямал СПГ» (проектной мощностью 16,5 млн т, принадлежит НОВАТЭКу) и «Сахалин-2» (9,6 млн т, 50% плюс одна акция у «Газпрома»). Из среднетоннажных проектов работают завод на компрессорной станции «Портовая» (1,5 млн т, принадлежит «Газпром СПГ Портовая») и «Криогаз-Высоцк» (660 тыс. т, «дочка» НОВАТЭКа). Также в России действуют 18 малотоннажных заводов общей установленной мощностью более 260 тыс. т.

В июне глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил расширить либерализацию экспорта СПГ, чтобы право поставок могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям. Он пояснил, что компания стала испытывать проблемы с поставками из проекта «Криогаз-Высоцк»: «Сейчас надо будет делать разрыв самих производств от месторождений. У «Газпром экспорта» есть проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что впоследствии становится нашей проблемой. Вот поэтому надо изменить закон об экспорте, чтобы и такие производства имели право экспорта».

После этого в июле первый замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко, председатель комитета Госдумы по экологии, бывший министр экологии и депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, депутат от фракции «Единая Россия» Максим Топилин и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов» внесли в Госдуму второй проект поправок к закону об экспорте газа, который учитывал пожелания НОВАТЭКа.

Но в октябре замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус, комментируя законопроект, заявил, что бесконтрольный экспорт СПГ может привести к дефициту на российском внутреннем рынке.

Реализация первой части изменений, которые были приняты 2 ноября, позволит «Роснефти» начать экспортировать газ со строящихся проектов на севере. В 2021 году главный специалист аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго Мария Пирожкова сообщала, что компания намерена запустить в 2030–2035 годах два крупных СПГ-проекта: «Таймыр СПГ» (35–50 млн т) и «Кара-СПГ» (30 млн т).

Всего, по подсчетам замглавы Минэнерго Анастасии Бондаренко, изменения затронут 36 месторождений «Роснефти» (45 лицензионных участков) в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, поскольку теперь компания сможет экспортировать из участков, которые полностью или частично располагаются севернее 67 градуса северной широты. Они значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), поэтому монетизация целесообразна только с помощью производства СПГ, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«Роснефть» формально имела право экспортировать СПГ и раньше, но компания сталкивалась со значительными трудностями. К примеру, в середине 2010-х годов «Роснефть» собиралась построить завод «Печора СПГ», но в 2018 году вышла из проекта из-за отсутствия перспектив — в начале года комитет Госдумы по энергетике дал отрицательное заключение на законопроект, который мог разрешить «Печоре СПГ» экспортировать газ.

Вторая часть изменений позволит оформить экспортный доступ для проекта «Мурманский СПГ» (проектная мощность 20 млн т), который находится далеко от газовых месторождений НОВАТЭКа и будет потреблять газ из ЕСГ. Соответственно, у «дочек» компании, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3», уже было право на экспорт, поскольку они находились близко к месторождениям газа. Благодаря изменениям НОВАТЭК также сможет экспортировать СПГ напрямую из действующего проекта «Криогаз-Высоцк», который пока поставляет газ по агентскому соглашению с «Газпром экспортом».