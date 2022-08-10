«Коммерсантъ» узнал о планах привлечь турецкую компанию в «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью до 400 МВт для энергоснабжения первой линии «Арктик СПГ-2». В июне американская Baker Hughes решила прекратить обслуживание этого и других СПГ-проектов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

НОВАТЭК закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии завода «Арктик СПГ-2», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Такое решение было принято после того как американская Baker Hughes прекратила обслуживание оборудования СПГ-проектов в России.

По данным газеты, электростанция будет работать на газопоршневых двигателях, ее мощность составит 300–400 МВт. При этом источники не уточнили сроки строительства плавучей ТЭС. Собеседники полагают, что такой же вариант энергоснабжения могут принять для второй и третьей линий СПГ-завода.

Karpowership принадлежит стамбульской Karadeniz Energy Group, это один из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций. Флот компании мощностью более 4 ГВт работает в странах Африки, Ближнего Востока, на Кубе и в Индонезии. В НОВАТЭКе и Karpowership не ответили на запрос газеты.

Согласно проекту «Арктик СПГ-2», планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн т каждая. Ранее сообщалось, что запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024, а третьей — на 2025. В апреле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон допускал, что сроки могут уточнить. Месяцем позже он заявил, что, несмотря на санкции, сроки пока не меняются и строительство первой линии почти завершено.

В июне «Коммерсантъ» сообщил, что Baker Huges решила отозвать сервисных и проектных инженеров с ряда СПГ-проектов в России, в том числе с «Арктик СПГ-2». Американская компания должна была поставить семь турбин LM9000 для строительства первой линии, но, по данным газеты, отгрузила только четыре. Источники отмечают, что агрегаты сложны в обслуживании, и без поддержки производителя могут возникнуть проблемы с ее сервисом.

Всего Baker Huges должна была поставить для трех линий «Арктик СПГ-2» около 20 турбин мощностью до 75 МВт. Санкции США и ЕС, введенные из-за российской военной операции на Украине, прямо не запрещают поставки в Россию газовых турбин. Но, согласно пятому пакету мер Евросоюза, в страну нельзя поставлять ключевое оборудование для сжижения газа.

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В июне Михельсон заявил, что НОВАТЭК ищет замену американким турбинам на своих заводах СПГ. «Самый тяжелый вопрос — это турбина. У нас есть 115 Мвт у «Силовых машин», но она промышленная. 70-80 МВт турбины нет», — говорил он. По словам предправления, НОВАТЭК обсуждал замену турбины на электропривод с несколькими производителями, работа «займет пару лет». «Соответственно, для обеспечения энергией нужно будет строить электростанцию на 400 МВт на одну линию», — указывал Михельсон.

НОВАТЭКу принадлежит 60% в «Арктик СПГ-2». У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Весной Nikkei сообщала, что Франция и Япония заморозили инвестиции в проект.

В июле «Коммерсантъ» передавал, что НОВАТЭК намерен сменить основных подрядчиков проекта — вместо инжиниринговых компаний Technip и Saipem, которые приостановили работу из-за рисков санкций, ее планируют передать Nova energies, подконтрольной НИПИГАЗу, и зарегистрированной в ОАЭ компании Green Energy Solutions LLC.