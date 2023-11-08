Гутерриш признал сложности с возобновлением зерновой сделки

Генсек ООН отметил, что целью должно быть добиться от России и Украины согласия предоставить друг другу доступ к судоходству, но признал, что это маловероятно. Россия вышла из соглашения в июле

Антониу Гутерриш (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что будет трудно возобновить зерновое соглашение. Об этом он сказал на мероприятии для журналистов, организованном Reuters.

«Мы продолжаем наши усилия [по возобновлению зерновой сделки]. Но это будет сложно», — сказал Гутерриш.

Генсек отметил, что целью должно быть добиться от России и Украины согласия предоставить друг другу доступ к судоходству, но признал, что достичь ее маловероятно.

Россия вышла из зерновой сделки в июле, спустя почти год с момента ее заключения при посредничестве Турции и ООН. Москва заявила, что часть соглашений, касавшихся устранения препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, не соблюдалась.

В ноябре глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по возобновлению зерновой сделки «ничего не приносят», так как Запад продолжает «упрямо» заверять, что «никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено» и что является очередным примером «лжи западной». «Наша часть пакета, она абсолютно «на нуле», — утверждает он.

Россия и Украина заключили сделку отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. В ее рамках были подписаны два документа — «Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Сделка продлевалась трижды.

В сентябре издание Bild писало о предложении генсека ООН по возобновлению сделки, которое он направил Лаврову. В частности, речь шла о создании в Люксембурге «дочки» Россельхозбанка, об учреждении страховой компании, которая будет заниматься рисками для транспортирующих продовольствие и удобрения российских судов, о разморозке российских активов и доступе российских судов в порты ЕС. Однако российская сторона настаивает на выполнении всех ее условий.

После выхода России из зерновой сделки Минобороны объявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, которые следуют в российские порты.

Украина открыла временные коридоры для судов в Черном море, но предупредила, что не может гарантировать их безопасность.