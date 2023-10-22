МИД заявил о блокировке в Европе более 96 тыс. т российских удобрений

Западные страны на словах заявляют о том, что их санкции не распространяются на российские удобрения и продовольствие, а на деле блокируют «даже сугубо гуманитарные, безвозмездные поставки», заявили в МИДе

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В портах Латвии, Эстонии и Бельгии заблокировано более 96 тыс. т российских удобрений, предназначенных для передачи беднейшим странам, сообщается на сайте МИД России.

«В рамках действующего до 2025 года Меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта российская сторона еще 7 сентября 2022 года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тыс. т минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам. Представители ООН и лично генсекретарь организации А. Гутерриш данную инициативу поддержали и обещали оказать содействие в ее реализации», — говорится в заявлении.

Однако с тех пор российские удобрения были поставлены только в две страны: 6 марта в Малави (20 тыс. т) и 31 мая в Кению (34 тыс. т), а отправка 34 тыс. т в Нигерию, 23 тыс. т в Зимбабве и 55 тыс. т на Шри-Ланку «пробуксовывает», указали в ведомстве.

Москва расценивает происходящее как «еще одну наглядную иллюстрацию лицемерия западных стран», которые на словах заявляют о том, что их санкции не распространяются на российские удобрения и продовольствие, а на деле блокируют «даже сугубо гуманитарные, безвозмездные поставки». Среди препятствий для российских поставок МИД назвал обложение «значительными налогами, поборами за хранение при практической невозможности провести данные платежи, а также за фрахт судов, перевалку и другие логистические услуги».

В министерстве указали, что судно с российскими удобрениями «уже более 18 месяцев» стоит на рейде в порту Риги из-за наложенного на него ареста. Большая часть удобрений — 80% — удерживается именно в Латвии, добавили там. Москва рассчитывает, что страны, где незаконно остаются российские удобрения, «приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки» нуждающимся государствам.

В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке — спустя почти год с момента ее заключения при посредничестве Турции и ООН. Москва заявила, что часть соглашений, касавшихся устранения препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, не соблюдалась.

Кремль допускал возвращение Москвы к зерновой сделке, однако подчеркивал, что для этого западным странам необходимо выполнить изначальные требования российской стороны. Одними из них были переподключение Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT и снятие ограничений на экспорт удобрений.

В сентябре президент Владимир Путин анонсировал бесплатную поставку зерна шести африканским странам. Россия также готова в ближайшее время организовать поставку 1 млн т зерна в Турцию для его дальнейшей отправки в беднейшие страны, заявил он. Путин также выразил готовность реанимировать зерновую сделку, если будут выполнены условия России.