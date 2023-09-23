Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции

Суд, в частности, не согласился с доводами основного акционера «Северстали», касающимися продажи в 2022 году доли принадлежащей ему компании «Севергрупп» в банке «Россия»

Европейский суд отказался снять санкции с основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова (по оценке Forbes, состояние бизнесмена и его семьи составляет $20,9 млрд, он занимает пятое место рейтинга). Суд, в частности, не согласился с доводами Мордашова, касающимися продажи в 2022 году доли принадлежащей ему компании «Севергрупп» в банке «Россия». Соответствующее решение суда было опубликовано 20 сентября, на него обратило внимание Frank Media.

Как следует из решения, суд в марте этого года предложил бизнесмену представить доказательства с указанием точной даты передачи 5,481% акций в банке за 600 млн руб. (около €5,8 млн) и личности получателя. Однако в ответ заявитель «представил отредактированные документы» «Севергрупп», в которых так и не был указан получатель, говорится в решении. Суд также ссылается на данные ТАСС, согласно которым на 1 марта 2014 года капитал банка «Россия» составлял 45,2 млрд руб. (около €908 млн), а доход — 125,2 млрд руб. (около €2,5 млрд). Сделка была закрыта 21 июля прошлого года.

Как указал суд, «это свидетельствует о том, что проданные акции, вероятно, были проданы по стоимости, значительно ниже реальной». «Данное обстоятельство, а также отсутствие какого-либо упоминания о личности получателя, ослабляет доказательную силу указанных документов, поскольку они не позволяют установить, что передача указанного пакета акций была совершена в пользу третьего лица, не зависящего от заявителя», — говорится в решении.

Причиной отказа снять с Мордашова санкции также стало то, что он, как упоминается судом, является председателем совета директоров компании «Севергрупп», бывшего акционера «России», «который считается личным банком высокопоставленных чиновников» в России. Помимо того, «Севергрупп» владело акциями «Национальной Медиа Группы» (НМГ; в нее, в частности, входят «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС и петербургский 78.ru), которая контролирует телеканалы, поддерживающие политику российского правительства в отношении Украины, заявили в суде. Также «Севергрупп» принадлежит компания «Силовые машины», которая ответственна за продажу ветряных турбин в Крыму, указал суд.

Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля прошлого года, после начала военных действий на Украине. «Я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом», — заявил бизнесмен в ответ. В мае он подал иск в Европейский суд.

В декабре прошлого года представитель Мордашова заявил РБК, что тот больше не владеет долями в банке «Россия» и НМГ. О том, что структуры бизнесмена вышли из капитала НМГ, в мае сообщали источники РБК, а также Bloomberg. Сделка была инициирована еще до начала военных действий на Украине, а закрыта уже после. О продаже акций Мордашова в банке «Россия» писала газета The Globe and Mail со ссылкой на пресс-секретаря «Северстали» Анастасию Мишанину. Мордашов также находится под санкциями США и Канады.