 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции

Алексей Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции
Сюжет
Война санкций
Суд, в частности, не согласился с доводами основного акционера «Северстали», касающимися продажи в 2022 году доли принадлежащей ему компании «Севергрупп» в банке «Россия»

Европейский суд отказался снять санкции с основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова (по оценке Forbes, состояние бизнесмена и его семьи составляет $20,9 млрд, он занимает пятое место рейтинга). Суд, в частности, не согласился с доводами Мордашова, касающимися продажи в 2022 году доли принадлежащей ему компании «Севергрупп» в банке «Россия». Соответствующее решение суда было опубликовано 20 сентября, на него обратило внимание Frank Media.

Как следует из решения, суд в марте этого года предложил бизнесмену представить доказательства с указанием точной даты передачи 5,481% акций в банке за 600 млн руб. (около €5,8 млн) и личности получателя. Однако в ответ заявитель «представил отредактированные документы» «Севергрупп», в которых так и не был указан получатель, говорится в решении. Суд также ссылается на данные ТАСС, согласно которым на 1 марта 2014 года капитал банка «Россия» составлял 45,2 млрд руб. (около €908 млн), а доход — 125,2 млрд руб. (около €2,5 млрд). Сделка была закрыта 21 июля прошлого года.

Как указал суд, «это свидетельствует о том, что проданные акции, вероятно, были проданы по стоимости, значительно ниже реальной». «Данное обстоятельство, а также отсутствие какого-либо упоминания о личности получателя, ослабляет доказательную силу указанных документов, поскольку они не позволяют установить, что передача указанного пакета акций была совершена в пользу третьего лица, не зависящего от заявителя», — говорится в решении.

Причиной отказа снять с Мордашова санкции также стало то, что он, как упоминается судом, является председателем совета директоров компании «Севергрупп», бывшего акционера «России», «который считается личным банком высокопоставленных чиновников» в России. Помимо того, «Севергрупп» владело акциями «Национальной Медиа Группы» (НМГ; в нее, в частности, входят «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС и петербургский 78.ru), которая контролирует телеканалы, поддерживающие политику российского правительства в отношении Украины, заявили в суде. Также «Севергрупп» принадлежит компания «Силовые машины», которая ответственна за продажу ветряных турбин в Крыму, указал суд.

Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля прошлого года, после начала военных действий на Украине. «Я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом», — заявил бизнесмен в ответ. В мае он подал иск в Европейский суд.

В декабре прошлого года представитель Мордашова заявил РБК, что тот больше не владеет долями в банке «Россия» и НМГ. О том, что структуры бизнесмена вышли из капитала НМГ, в мае сообщали источники РБК, а также Bloomberg. Сделка была инициирована еще до начала военных действий на Украине, а закрыта уже после. О продаже акций Мордашова в банке «Россия» писала газета The Globe and Mail со ссылкой на пресс-секретаря «Северстали» Анастасию Мишанину. Мордашов также находится под санкциями США и Канады.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Невербальная коммуникация: как вывести клиентский сервис на новый уровень
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Алексей Мордашов санкции суд
Материалы по теме
Мордашов и семья признаны самыми обедневшими в 2022 году миллиардерами
Бизнес
Мордашов оценил потери «Северстали» из-за санкций в $400 млн
Бизнес
Мордашов призвал не повышать налоги в России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Причиной взрыва автомобиля в Казани стала неисправность двигателя Общество, 02:54
Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции Бизнес, 02:47
Блинкен прокомментировал возможные поставки ATACMS Украине Политика, 02:13
Баку заявил о первых итогах расследования гибели миротворцев в Карабахе Политика, 01:49
Глава «Росатома» заявил о стройке АЭС в Венгрии вопреки критике Запада Бизнес, 01:27
Bloomberg узнал о просьбе США к Польше объяснить отказ от помощи Киеву Политика, 01:25
Автор антироссийских санкций сложил полномочия главы комитета Сената США Политика, 01:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Глава Грузии отказалась лишить гражданства генпрокурора за связь с ФСБ Политика, 00:29
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
МИД раскрыл подробности дискуссии Лаврова и Гуттереша по зерновой сделке Политика, 22 сен, 23:57
Sky News узнал о применении ракет Storm Shadow для атаки на Севастополь Политика, 22 сен, 23:44
Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова Общество, 22 сен, 23:22
В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату Общество, 22 сен, 22:42
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22 сен, 22:39