 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов

Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов в 2022-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Главком ВСУ может стать фигурантом дела о потере Украиной южных областей, выяснила Би-би-си. По данным службы, по делу допрошены уже более полусотни человек
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины», следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года. Об этом со ссылкой на источники сообщила украинская служба Би-би-си.

По данным службы, украинские правоохранители уже больше года задаются вопросом, как получилось, что большая часть Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками «почти без боя», а расследование, которое ведется в связи с этим, неофициально называют «делом Залужного».

Так, опрошенные Би-би-си высокопоставленные украинские военные отмечают, что украинские силы был слишком малочисленны, а мосты не были взорваны. Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды настроены критически и настаивают на необходимости «поиска виновных», пишет служба.

Как выяснила Би-би-си, на одной из встреч со следователями Залужный призвал направить все усилия на противостояние с Россией. Издание напоминает, что дело об обороне Херсонской области Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло еще в апреле 2022 года, однако с тех пор о нем мало что известно.

По данным Би-би-си, по этому делу проходят исключительно военные ВСУ, однако подозрения еще никому не предъявили. Служба связывает это с допросом «не совсем простых» свидетелей, включая генералов и представителей военного командования. Среди них — командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировки войск «Юг» генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований. Всего по делу показания дали более полусотни человек.

При этом собеседники Би-би-си уточнили, что процессуального статуса по этому делу у Залужного нет, как не было и официального вызова на допрос. «Не исключено, что такой статус появится позже», — говорится в статье.

Читайте на РБК Pro
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями

Валерий Залужный родился в июле 1973 года в Новограде-Волынском (Житомирская область). В 1993 году окончил Новоград-Волынский машиностроительный техникум, после чего поступил на общевоенный факультет Одесского высшего объединенного командного училища. В 1997 году с отличием окончил учебу, после чего прошел все ступени военной службы: от командир взвода до командира батальона. В 2005 году поступил в Национальную академию обороны Украины, а уже в 2009 возглавил 51-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

С июля 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе, став заместителем командующего сектора «С». В 2017 году Залужному было присвоено звание генерал-майор, после чего он возглавил объединенный оперативный штаб ВСУ. С 2019 года — командующий войсками оперативного командования «Север». В июле 2021 года назначен главнокомандующим ВСУ, где на должности заменил Руслана Хомчака.

После начала военной операции на Украине российские войска к началу марта взяли под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар (в городе расположена Запорожская АЭС). В Херсонской области, также как и в Запорожской области, ДНР и ЛНР в сентябре 2022 года прошли референдумы о присоединении к России. В итоге регионы были включены в состав страны. Украинские власти итоги референдумов не признают; Москва заявляла о готовности защищать новые территории «всеми способами».

Целями спецоперации российский президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

Залужный, как и ряд других генералов ВСУ, в России объявлен в розыск по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. СК обвинил его в «искусственном создании препятствий эвакуации мирного населения» из Мариуполя при организации российскими военными гуманитарных коридоров. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии города под полный контроль 21 апреля 2022 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Валерий Залужный ВСУ переговоры со следствием Военная операция на Украине Херсонская область Запорожская область
Материалы по теме
Залужный заявил, что часть пилотов ВСУ прошла курс обучения для F-16
Политика
Залужный заявил, что не будет спрашивать разрешения для ударов по России
Политика
Главнокомандующий ВСУ Залужный посетил Ровенскую АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 16:36
Эстония дала полгода на перерегистрацию машин с российскими номерами Политика, 19:10
iPhone 15 появится в России в день старта мировых продаж Технологии и медиа, 19:06
Черчесов рассказал о готовности пресечь медийную активность Дзюбы Спорт, 19:00
Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване Политика, 18:43
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе Политика, 18:42
Суд приговорил главу управления ФТС к 9,5 годам тюрьмы за взятку в ₽5 млн Политика, 18:29
Дюков назвал сроки решения об уходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию Спорт, 18:23
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Маккарти не дал Зеленскому выступить в палате представителей США Политика, 18:20
В колледже в Мордовии 22 человека отравились газом Общество, 18:19
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 18:15
Глава РФС объявил о матче сборной России с Камеруном 12 октября Спорт, 18:12
Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов Политика, 18:12
Путин в Великом Новгороде посетил центр помощи участникам спецоперации Политика, 18:07
Как досрочно погасить кредит с максимальной выгодой Инвестиции, 17:57